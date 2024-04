Nicușor Dan, despre relația cu primarii de sector: „Sunt sute de hotărâri de Consiliu General pe care la solicitarea lor eu le-am inițiat” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a respins vineri, în emisiunea Bună, România acuzațiile potrivit cărora a refuzat în mandatul său să discute sau să colaboreze cu primarii de sector:

“Da, se întâmplă să nu răspund la telefon, dar de cele mai multe ori sun înapoi și fără să fiu arogant. În poziția asta și mai ales când în primii doi ani de mandat când aparatul nu era funcțional, ca să rezolvi ceva toată lumea suna la primarul general, adică nu suna la director la sau la șeful de serviciu, toată lumea suna la primarul general. Atunci bineînțeles că era o listă mult mai mare decât puteam eu să procesez.

Dacă vorbim despre relația cu primarii de sector sunt sute de hotărâri de Consiliu General pe care la solicitarea lor eu le-am inițiat. De exemplu pentru planșeul de la Unirii. Era în administrarea noastră, domnul Băluță a venit la mine, mi-a zis: pot eu să obțin finanțarea de la Guvern, s-a dovedit că a și putut, propune, te rog, Consiliului să ni-l dați nouă. L-am propus, el a făcut o scrisoare, Consiliul a votat. Asta s-a întâmplat de sue de ori”.

Nicușor Dan a dezvăluit în schimb că atunci când a solicitat sprijinul Guvernului, la sfârșitul anului 2021, timp de un an, nimeni nu i-a răspuns solicitărilor sale:

“Pe de altă parte am sunat și eu la Guvern și nu mi s-a răspuns. Pe plan mondial a avut loc o explozie a prețurilor la gaz la sfârșit de 2021. Am făcut repede niște socoteli și ne-am dat seama că nu vom putea plăti subvenția cu bugetul pe care urma să îl avem în 2022. Timp de un an, din octombrie 2021 până în noiembrie 2022 am solicitat Guvernului să ne ajute așa cum a ajutat celelalte localități din România”.