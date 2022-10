Nicușor Dan, despre semaforizarea din Capitală: „Sunt niște probleme care s-au acutizat în timp fiindcă nu au fost făcute investiții”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a venit cu precizări în legătură cu funcționarea semafoarelor din zona Unirii pe culoare galben intermitent.

Nicușor Dan, despre semaforizarea din Capitală

Potrivit edilului situația a fost creată din cauza unei lucrări neautorizate din Sectorul 3. Mai exact, un excavator ar fi tăiat mai multe cabluri, însă situația se va remedia în câteva zile.

”Un singur lucru s-a întâmplat, lucrarea neautorizată de la Piața Unirii, acolo este problema cea mai mare, pe care a făcut-o primarul Sectorului 3 și care a distrus semaforizarea din zona Unirii, pentru care s-au alocat mai mulți oameni pe zona unirii și probabil sunt întârzieri pe mentenanță. În general semaforizarea e bine. Efectiv a tăiat niște cabluri cu o cupă de excavator. Sunt muncitori pe șantier, mai durează câteva zile”, a declarat Nicușor Dan, la Digi 24.

Întrebat când va fi montat un semafor pe splaiul Unirii, mai ales că joi a fost acolo un accident mortal, Nicușor Dan a arătat care sunt cheltuielile primăriei cu marcajele și semaforizarea.

”Pe ceea ce înseamnă marcaje rutiere primăria a plătit zero lei, 2020- zero lei. Noi am reușit anul trecut să punem 7 milioane lei și acum în 2022 ne ducem către 20 milioane lei. Pe ceea ce înseamnă semaforizare, 2020 – 2 milioane lei, 2021- 12 milioane lei, 2022 – 28 milioane lei. Sunt niște probleme care s-au acutizat în timp fiindcă nu au fost făcute investiții și pentru care acționăm pe măsura bugetului, mult mai mult decât în anii trecuți”, a declarat Nicușor Dan.