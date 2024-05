Nicușor Dan, despre ultimele sondaje care îl dau favorit în cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu mă tem de cineva, însă este vorba de preferința electoratului”

Nicușor Dan a comentat vineri, într-o intervenție pentru B1 TV ultimele sondaje de opinie care îl dau favorit în cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a precizat că este convins că principalii săi contracandidați vor fi Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone:

„Suntem și noi în curs de a face un sondaj acum și la sfârșitul acestei săptămâni o să știm mai bine care este situația. În orice caz, pe locul doi este fără îndoială Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone. Asta este cert. Sunt cel puțin 20 de sondaje…”

Întrebat care este candidatul de care se teme cel mai mult, Nicușor Dan a răspuns:

„Nu mă tem eu de cineva, însă este vorba de preferința electoratului pentru unul sau altul dintre ei, în funcție de informațiile pe care le au, e o preferință care este absolut legitimă, așa cum preferința pentru mine este absolut legitimă. De aia sunt alegeri, de aia e democrație, ca într-un anumit moment la o perioadă de timp noi toți să ne supunem voinței electorale”.

Nicușor Dan a mai spus că în această campanie a încercat să comunice realizările sale, având în vedere că a avut în acest mandat „un deficit de comunicare”:

„Eu în mandatul ăsta am avut un deficit de comunicare pe care mi-l asum. Într-o parte voită, pentru că ce puteam să comunic la începutul mandatului, când aveam o datorie de 3 miliarde, dacă ieșeam public și spuneam că avem o datorie de 3 miliarde nu mai stăteau de vorbă cu mine dintre cei cărora aveam de dat bani.

Deci am avut un deficit de comuncare, prin urmare în această campanie am încercat să comunic cât mai mult ce am făcut în mandatul ăsta și asta e tot! Bineînțeles că eu sunt primar în funcție, contracandidații mă atacă, e absolut firesc, e absolut legitim, răspund la toate întrebările care apar în spațiul public. Asta e campania pe care o duc, în speranța că oamneii vor vota informat pe 9 iunie”.