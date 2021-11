Nicușor Dan, după întâlnirea premierului cu Asociația Municipiilor: Am ridicat problema achiziției ELCEN de către Primăria Capitalei și am convenit o discuție separată cu Florin Cîțu

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat luni seară că a ridicat problema achiziției ELCEN în videoconferința premierului interimar cu primarii marilor orașe și că va avea o discuție separată cu Florin Cîțu chiar în această săptămână. Tot astăzi, edilul a participat la o întâlnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General și cu reprezentanții companiei municipale Termoenergetica pentru a discuta despre prețurile pentru termoficare din această iarnă.

Nicușor Dan: A rezultat clar că sunt probleme și provocări la nivel național, comune tuturor municipiilor și că soluțiile pot veni doar prin colaborarea dintre administrațiile locale și Guvernul României

„Am organizat azi o întâlnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General al Capitalei și cu reprezentanții companiei municipale Termoenergetica pentru a discuta despre prețurile pentru termoficare din această iarnă. Am cerut celor de la Termoenergetica să ne dea detalii privind formarea prețului pentru distribuția și transportul energiei termice, ca să avem o evaluare a uneia dintre componentele importante ale viitorului preț al gigacaloriei (cealaltă componentă fiind prețul de producție a energiei termice)”, a scris primarul general al Capitalei, luni seară, pe Facebook.

El spune că discuțiile pe acest subiect vor continua și că municipalitatea va primi toate informațiile necesare în curând.

„Ulterior, am participat la o întâlnire a Asociației Municipiilor din România cu premierul Florin Cîțu, unde am discutat despre sprijinul guvernamental pentru sistemele de termoficare din municipii, inclusiv din București. Din discuție a rezultat clar că sunt probleme și provocări la nivel național, comune tuturor municipiilor și că soluțiile pot veni doar prin colaborarea dintre administrațiile locale și Guvernul României. Punctual pentru București, am ridicat problema achiziției ELCEN de către Primăria Capitalei și am convenit că va avea loc o discuție separată cu premierul Florin Cîțu, în această săptămână”, a adăugat Nicușor Dan.

Primarul a precizat că înainte de discuția cu Florin Cîțu va avea o nouă întâlnire cu reprezentanții Termoenergetica și cu liderii grupurilor din Consiliul General.

„Voi merge la această discuție după ce voi avea o nouă întâlnire cu reprezentanții Termoenergetica și cu liderii grupurilor din CGMB, ca să pot veni cu propuneri concrete și cu o viziune comună la nivelul Bucureștiului despre problema termoficării. Vorbim nu doar de soluții de sprijin pentru această iarnă, ci de refacerea pe fond a unui sistem de termoficare învechit, care până acum a fost doar cârpit, nu modernizat. Sper că vom găsi împreună soluții care să implice atât Guvernul, cât și Primăria Capitalei, astfel încât bucureștenii să fie cât mai puțin afectați de recenta creștere a prețurilor din energie, iar apoi, treptat, să reabilităm sistemul de termoficare al Bucureștiului”, a conchis Nicușor Dan.