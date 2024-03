Nicușor Dan, întrebat dacă îi este teamă de un candidat comun PSD-PNL: „E neserios să faci un proiect pentru București în 2-3 luni” (VIDEO)

Nicușor Dan a spus duminică seara în emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura, că nu îi este teamă de un posibil candidat comun PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, precizând că este neserios să faci un proeict pentru București în doar două-trei luni:

Nicușor Dan, despre alegerile locale

„Noi avem un primar în funcție care în sondaje are 30-35%, 36% în ultimul pe care l-am văzut, avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri într-un tur, în alegerilor într-un tur oamenii votează util și asta o să fie meciul, asta este predicția mea.

În 2020 am fost votat de un întreg public de dreapta împotriva a 12 ani de administrație PSD în București. Îi invit să îmi analizeze activitatea și din nous să voteze în meciul ăsta dreapta vs PSD.

E neserios să faci un proiect pentru București în trei luni sau în două luni, cât o să mai fie din momentul în care o să fie anunțat”.

Nicușor Dan a vorbit și despre eficientizarea transportului în comun în timpul mandatului său: „Cred că asta vine din îmbunătățirea flotei, suntem la 75 de tramvaie, din 1989 nu s-au mai cumpărat tramvaie noi în București.

Am adus 100 de autobuze electrice, am început să aducem cele 100 de troilebuze. Am externalizat curățenia, am făcut bilet la același abonament unic cu metroul și am egalizat tarifele pe transport public de suprafață cu tariful pentru metrou.

Avem integrarea cu aplicația Google Maps, poți să îți optimizezi traseul. Avem verificări în cap de linie. Am modificat niștre trasee ca să mergem în cartiere înc are oamenii nu aveau și aveau nevoie”.