Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au traversat spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei.

a transmis un mesaj în care a acuzat încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută. Președintele a declarat că Rusia a demonstrat că se comportă agresiv, testând limitele angajamentelor . Potrivit șefului statului, acest gen de provocări sunt inacceptabile, iar Rusia trebuie oprită şi obligată să vină la masa negocierilor.

„Rusia a demonstrat din nou, tot prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Twitter.

Șeful statului a mai transmis că România este solidară cu Polonia, aliat și partener strategic important pe flancul stâng al NATO. În acest context, a precizat că membrii NATO sunt uniți, în special pe Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Nicuşor Dan spune că vom continua să sprijinim Ucraina care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase.

„Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi”, a mai transmis Nicușor Dan.

şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi pe cele ale NATO pentru a doborî mai multe drone care au pătruns în spaţiul său aerian, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Armata Poloniei a anunţat că a desfășurat aeronave și a doborât mai multe drone. Forţele poloneze şi aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor mai multe drone care puteau reprezenta o ameninţare.

„În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federaţiei Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă. (…) Acesta este un act de agresiune care a creat o ameninţare reală la adresa securităţii cetăţenilor noştr”, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis a cerut populaţiei să-şi păstreze calmul şi să distribuie doar anunţuri oficiale din partea armatei şi a serviciilor statului.

„Avioanele şi-au folosit armele împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X.