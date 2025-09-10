B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”

Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 12:40
Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au traversat spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei.

Cuprins:

  • Mesajul președintelui Nicușor Dan
  • Polonia a doborât drone rusești

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Nicuşor Dan a transmis un mesaj în care a acuzat încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută. Președintele a declarat că Rusia a demonstrat că se comportă agresiv, testând limitele angajamentelor NATO. Potrivit șefului statului, acest gen de provocări sunt inacceptabile, iar Rusia trebuie oprită şi obligată să vină la masa negocierilor.

„Rusia a demonstrat din nou, tot prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Twitter.

Șeful statului a mai transmis că România este solidară cu Polonia, aliat și partener strategic important pe flancul stâng al NATO. În acest context, a precizat că membrii NATO sunt uniți, în special pe Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Nicuşor Dan spune că vom continua să sprijinim Ucraina care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase.

„Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi”, a mai transmis Nicușor Dan.

Polonia a doborât drone rusești

Polonia şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi pe cele ale NATO pentru a doborî mai multe drone care au pătruns în spaţiul său aerian, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Armata Poloniei a anunţat că a desfășurat aeronave și a doborât mai multe drone. Forţele poloneze şi aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor mai multe drone care puteau reprezenta o ameninţare.

„În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federaţiei Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă. (…) Acesta este un act de agresiune care a creat o ameninţare reală la adresa securităţii cetăţenilor noştr”, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis a cerut populaţiei să-şi păstreze calmul şi să distribuie doar anunţuri oficiale din partea armatei şi a serviciilor statului.

„Avioanele şi-au folosit armele împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan: „Vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: „Vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului” (VIDEO)
Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)
Politică
Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)
Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)
Politică
Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)
Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
Politică
Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Politică
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Politică
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”
Politică
Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
Politică
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Politică
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Politică
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Ultima oră
13:11 - Nicușor Dan: „Vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului” (VIDEO)
13:10 - Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)
13:02 - Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
12:54 - Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
12:49 - Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, implicată într-un accident. Autospeciala a fost lovită de un TIR
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”