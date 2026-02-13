Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri, pe Facebook, la aproape 12 ore după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică. Șeful statului a îndemnat la calm și echilibru în interpretarea cifrelor și a explicat că situația economică trebuie analizată în context mai larg.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de ”, a scris Nicușor Dan, subliniind că aceste informații nu ar trebui să genereze panică, ci să fie punctul de plecare pentru o discuție constructivă despre economie.

România a intrat în recesiune tehnică. De ce a scăzut economia, potrivit lui Nicușor Dan

Președintele a explicat că economia a înregistrat o contracție de 2% în principal din cauza reducerii consumului. Nicușor Dan a mai punctat că România reușește să reducă deficitul bugetar fără ajutor extern. Totodată, președintele a atras atenția că economia României încetinește de ani buni.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale”, a scris Nicușor Dan, pe .

Ce a mai menționat președintele

Nicușor Dan a subliniat că România încă are de rezolvat probleme în Justiție, Educație, Sănătate și Economie, dar cetățenii pot influența deciziile politice prin presiune constructivă.

“Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.

Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.

Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică.”, a conchis președintele României.