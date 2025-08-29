B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, o nouă vizită în Republica Moldova. Președintele participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 14:36
Sursa foto: Irina Balica / Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul evenimentelor dedicate „Zilei Limbii Române”, pe 31 august. Șeful statului va merge în Moldova la câteva zile după Emmanuel Macron. Friedrich Merz și Donald Tusk.

Cuprins:

  • Ce prevede agenda vizitei din Moldova
  • Cea de-a treia vizită a președintelui Nicușor Dan la Chișinău

Ce prevede agenda vizitei din Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan va efectua, duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova Șeful statului va lua parte la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, după cum a anunţat Administraţia Prezidenţială de la Chişinău.

Potrivit sursei citate, vizita președintelui român va începe de la primele ore ale dimineții. Programul prevede ca Nicușor Dan să fie întâmpinat, duminică dimineaţă, la ora 8:40, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău. Ulterior, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Naţională”.

În agenda vizitiei, la ora 11.15 este programată o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni. Cei doi președinți vor depune flori, la bustul poetului național al României, după care vor participa la un alt eveniment găzduit de Casa de cultură din această localitate. Este vorba despre un concert dedicat Zilei Limbii Române.

Cea de-a treia vizită a președintelui la Chișinău

Noua vizită a președintelui Nicușor Dan de la Chișinău vine la câteva zile după ce trei importanți lideri europeni au participat la evenimentele dedicate independenței Moldovei, de miercuri, 27 august. Emmanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, și Donald Tusk, premierul Poloniei au transmis un mesaj de susținere pentru Maia Sandu și formațiunea sa Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS).

Vizita a survenit în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, care a început vineri, 29 august, în Moldova. Pe 28 septembrie, în țara vecină sunt programate alegeri parlamentare care se anunță cruciale pentru viitorul Moldovei în UE.

Pentru Nicușor Dan, vizita din Moldova, din 31 august, este cea de-a treia pe care o întreprinde de la preluarea mandatului de președinte al României. Șeful statului a fost într-o vizită oficială, la Chișinău, pe 10 iunie, și o a doua privată, pe 8 august, când, alături de Maia Sandu, a participat la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

