Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 08:29
Maia Sandu Sursa foto: presedinte.md

Trei dintre cei mai impotanți lideri europeni merg la Chișinău, miercuri, 27 august, pentru a transmite un mesaj de susținere pentru Maia Sandu și formațiunea Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), de guvernământ. Aceștia vor paticipa la un eveniment dedicat Zilei Independenței Moldovei.

Cuprins:

  • Ce mesaj vor transmite liderii europeni la Chișinău
  • Moldova atacată hibrid de Rusia

Ce mesaj vor transmite liderii europeni la Chișinău

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk se reunesc la Chișinău, în capitala Republicii Moldova. Cei trei lideri europeni vin pentru a transmite un mesaj către alegătorii moldoveni, prin care să-și arate susținerea față de guvernul pro-european.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi partidul său de guvernământ, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), se confruntă cu alegeri parlamentare dificile, la finalul lunii viitoare, pe 28 septembrie. Există numeroase avertismente conform cărora Rusia va căuta să influențeze rezultatul și să deturneze țara de pe traseul către Uniunea Europeană.

La mitingul dedicat independenței, avându-i alături pe cei trei lideri europeni, Maia Sandu este așteptată să transmită un astfel de mesaj. Ea va vorbit despre cei care doresc să împiedice procesul de aderare al Moldovei, la UE.

„Pentru ţara noastră, cea mai bună alegere este să fim alături de Franţa, Germania, Polonia şi celelalte naţiuni ale continentului nostru în marea familie a păcii – Uniunea Europeană”, va spune președinta, conform draftului de discurs publicat de Politico.

Moldova atacată hibrid de Rusia

O țară mică, Moldova a devenit ţinta dictatorului Vladimir Putin care încearcă să refacă vechiul imperiu rus. Moscova duce un război pentru cucerirea Ucrainei și, totodată, folosește tactici hibride pentru a obține controlul Moldovei. Dictatorul rus folosește, inclusiv, manipularea pe scară largă a alegătorilor în timpul scrutinelor.

În acest context, vizita preşedintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz şi a prim-ministrului polonez Donald Tusk urmărește să susțină Moldova să păstreze direcția către Uniunea Europeană. Cei trei doresc să le amintească alegătorilor moldoveni că există o alternativă mult mai bună la Rusia. Merz, Macron şi Tusk vor transmite moldovenilor că viitorul ţării lor se află în UE.

„Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa şi poporul moldovean. (…) Niciunul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruseşti”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al partidului CDU, aflat la guvernare în Germania.

Prezenţa liderilor europeni la Chișinpu arată că Moldova nu este singură, este de părere europarlamentarul Siegfried Mureşan, preşedinte al delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu această ţară.

