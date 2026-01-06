Nicușor Dan a ajuns la o listă scurtă, cu 4 – 5 nume ale unor potențiali candidați la șefia serviciilor secrete, SRI, respetiv SIE. Numele vor fi stabilite după ce șeful statului va avea consultări cu partidele, în special cu PSD.

Lista scurtă a lui Nicușor Dan

Președintele nu este tocmai mulțumit de variantele pe care le are la dispoziție pentru șefia celor două servicii secrete, SRI și SIE. Nicușor Dan analizează o listă care conține câteva nume, urmând să se hotărască asupra celor potrivite, conform unor surse apropiate .

Numele candidaților la conducerea serviciilor secrete vor fi negociate împreună cu cele ale persoanelor care ar urma să ocupe conducerile parchetelor.

Astfel, este interesat de menținerea PSD în coaliția de guvernare, astfel că dorește să ajungă la un compromis cu reprezentanții acestui partid. Interesul președintelui Dan „este foarte mare” pentru menținerea social-democraților în guvern ca o contrapondere la excesele premierului Bolojan care dorește să împovăreze populația cu noi măsuri de austeritate.

În luna octombrie, președintele spunea că va nominaliza viitorii șefi ai serviciilor secrete la începutul acestui an. El spunea atunci că este nevoie de un acord politic pentru ca propunerile să fie votate în Parlament.

Ministrul Justiției va demara procedura de selecție a șefilor de parchete

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, va demara în perioada următoare procedurile de selecție pentru viitoarele conduceri ale Parchetului General și DNA.

Termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor este de 40 de zile. Actualele mandate ale procurorilor-șefi de la DNA și Parchetul General expiră în luna martie 2026.

Președintele și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea actualilor șefi ai Parchetelor. El a criticat performanțele slabe ale DNA și ale Parchetului General mai ales în combaterea corupției.

Atribuția de a propune noii procurori-șefi revine ministrului Justiției. Pe de altă parte, șeful statului are dreptul legal de a refuza o singură dată propunerile făcute, motivând acest lucru public.

Nicușor Dan nu s-a grăbit cu numirea noilor șefi ai serviciilor

Președintele declara la finalul lunii octombrie că va numi un șef la , cel mai târziu, la începutul acestui an. Nicușor Dan spunea că va lua o decizie în acord cu partidele din coaliția de guvernare. El a precizat că va negocia numele viitorilor șefi ai serviciilor pentru că a nu provoca noi tensiuni în coaliția de guvernare și în societate.

„Numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliţie ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societăţii”, spunea președintele Dan.

Șeful statului a subliniat că-şi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara spațiului politic. Întrebat dacă poartă pentru numirile la şefia SRI şi SIE, preşedintele confirma că astfel de discuții au loc. Potrivit spuselor sale, mai important decât numirea unor șefi în fruntea acestor structuri este ca ele să funcționeze.

„Da (se poartă negocieri pentru numirea șefilor serviciilor secrete – n. red.), nu vreau să spun multe despre asta. Nu ne permitem să facem jocuri din astea. Eu să trimit nume, Parlamentul să-l respingă. Când o să avem un nume agreat, o să-l aflaţi. (,..) În momentul de faţă, bineînţeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcţionează”, spunea Nicușor Dan pentru Cotidianul.