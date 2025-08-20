B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: „Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție"

Elena Boruz
20 aug. 2025, 22:05
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, miercuri, la Roșia Montană. Acesta a vorbit despre obiectivele majore pe care Coaliția de Voință le are.

Potrivit spuselor lui, țelurile Coaliției de Voință sunt sprijinirea Ucrainei, în acest moment de criză, și pregătirea reconstrucției post-război.

Cuprins:

  • Ce a declarat președintele României
  • Nicușor Dan: „Interesul nostru este să avem cât mai repede acea întâlnire în trei – Statele Unite, Rusia, Ucraina”
  • Nicușor Dan: „Cred că Rusia va trage de timp în continuare”

Ce a declarat președintele României

Șeful statului a declarat faptul că Portul Constanța și Dunărea sunt atuurile României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

„Poziția pe care noi o avem, faptul că am avut niște hub-uri logistice prin care s-a tranzitat, și umanitar, și echipament militar, asta ne va ajuta. Adică, aceleași hub-uri care au fost și în Polonia și în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucție. De asemenea, Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție. Dunărea – există această cale de transport care este ieftină, deci, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucție”, a explicat Nicușor Dan, conform agerpres.

Nicușor Dan: „Interesul nostru este să avem cât mai repede acea întâlnire în trei – Statele Unite, Rusia, Ucraina”

Președintele Nicușor Dan a subliniat că, în ciuda eforturilor diplomatice, intențiile Rusiei sunt încă greu de descifrat. Potrivit șefului statului, un pas esențial ar fi așezarea părților implicate la masa negocierilor, însă această condiție depinde de disponibilitatea reală a Moscovei.

„În conferința de duminică (a Coaliției de Voință – n.r.), am spus că interesul nostru este să avem cât mai repede acea întâlnire în trei – Statele Unite, Rusia, Ucraina, tocmai pentru ca să vedem Rusia la masa negocierilor și, de asemenea, am spus că e important ca Statele Unite să rămână implicate față de acest război. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci avem, președintele Trump care dorește, și care a și anunțat și care a și vorbit cu președintele Putin, pentru ca aceste întâlniri să aibă loc. Mai departe de asta, e de văzut cât de serioasă va fi Rusia”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan: „Cred că Rusia va trage de timp în continuare”

Președintele a precizat că Rusia nu pare dispusă să cedeze în curând, mizând pe strategia amânărilor. Din acest motiv, a spus el, este esențial ca Statele Unite să rămână implicate în discuții și, atunci când situația o va impune, să își activeze instrumentele de presiune deja agreate la nivel politic.

„Adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare și tocmai de-aia e important ca Statele Unite să rămână la masă și, în momentul în care va fi convinsă, să aplice și pachetul de sancțiuni pe care îl are pregătit, e deja discutat în Congres. Bine, ideal ar fi să avem pace în câteva zile, dar pentru situația în care nu se întâmplă, pace sau încetarea focului, dar pentru situația în care nu se întâmplă, pachetul 19 de sancțiuni economice al Europei este în pregătire și pachetul american de sancțiuni, de asemenea”, a mai spus Nicușor Dan.

