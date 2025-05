Nicușor Dan, primul interviu pe B1 TV, în calitate de președinte-ales al României: „Eu cred că a contat enorm de mult mobilizarea oamenilor. A fost o campanie a oamenilor” (VIDEO)

Președintele ales al României, Nicușor Dan, a fost invitat în emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Nicușor Dan a precizat că a contat enorm de mult că oamenii s-au mobilizat pentru turul 2, atât oameni obișnuiți, cât și oameni de cultură, cântăreți, fotbaliști, oameni de afaceri români.

De asemenea, a recunoscut că a făcut două greșeli în campania electorală, cum ar fi, întârzierea prezentării programului și lipsa unei campanii negative împotriva contracandidaților.

“Eu cred că a contat enorm, enorm de mult mobilizarea oamenilor, adică au fost realmente oameni care n-aveau nimic de-a face cu politica, oameni de cultură, cântăreți, fotbaliști, oameni de bussiness care și-au pus obrazul pentru direcția asta a României, și, bineînțeles, mulți alți oameni care în mod coluntar au activat pe rețelele sociale și în spațiul real, discutând cu colegii de muncă, cu prietenii. Deci a fost o campanie a oamenilor, chiar așa cum spuneam că o să fie”.

„În ziua de luni, când am văzut rezultatele, m-am temut”

Nicușor Dan a discutat despre sprijinul de care a avut partea din partea cetățenilor români, în această campanie, dat fiind faptul că a candidat ca și independent.

„Da, a contat foarte, foarte mult. Gândiți-vă că doar în primul tur au fost 10.000 de oameni, care au donat, în precampanie. După aceea, în campanie am împrumutat bani pe care statul ni-i va da înapoi pentru că am depășit 3 %”.

Președintele ales, Nicușor Dan, a fost întrebat dacă a existat vreun moment în care a crezut că nu va putea recupera acea diferență din primul tur dintre el și George Simion.

“La început, m-am temut, bineînțeles. În ziua de luni, când am văzut rezultatele, m-am temut, dar bineînțeles că suntem persoane autoreflexive, ne uităm la ce e în jurul nostru, dar sarcina mea în numele a 2 milioane de oameni care m-au votat în turul întâi era să lupt. Asta era ce trebuia eu să fac”.

„Eu am făcut două mari greșeli”

Chestionat care a fost cel mai greu moment din această campanie electorală, Nicușor Dan a răspuns:

„Un moment greu, nu. Eu am făcut două mari greșeli: prima greșeală mare este că am vorbit de program foarte târziu, deci ar fi trebuit să vorbesc de program cam cu o lună înainte de a vorbi cu adevărat și a doua greșeală pe care am făcut-o este că nu am construit negativul contracandidaților și în turul întâi și turul 2, decât cu câteva săptămâni, respectiv, zile întârziere.

Adică ce ați spus dumneavoastră la dezbaterea de la Euronews, eu trebuia să vin de luni cu asta și nu l-am avut, adică a trebuit să improvizăm”.

Întrebat dacă au fost atacuri la adresa sa în această campanie, ceva care poate fi considerată o lovitură grea, președintele ales a spus:

„Nu, nu au fost. A fost un cadru … Deci aici e o discuție foarte serioasă în societatea românească despre cadrul de informații, care se prezintă publicului, pentru că nu mai avem referință, adică au fost așa de multe minciuni care erau flagrante și care erau promovate pe rețele sociale către milioane de oameni și sunt oameni care cred în continuare lucrurile astea, care nu au nicio bază reală și întrebarea este care este referința la care te raportezi în momentul în care vrei să combați o astfel de minciună”.