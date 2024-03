Nicușor Dan: Reproșul oamenilor este că n-am apărut public în primul an de mandat, dar de fapt cel mai mult atunci am muncit. Acum avem un ritm al investițiilor de două-trei ori mai rapid decât fosta administrație (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre evoluția mandatului său, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a explicat că în primul an nu își permitea prea multe apariții publice din cauza multiplelor probleme cu care se confrunta municipalitatea în momentul în care a preluat funcția.

Nicușor Dan, pe B1 TV: Reproșul oamenilor este că n-am apărut public în primul an de mandat, dar de fapt cel mai mult atunci am muncit

„În primul rând, reproșul este că eu n-am apărut vreo șase luni, nouă luni, 12 luni, nu mai îmi aduc acum aminte, n-am apărut public, dar de fapt cel mai mult din mandatul acela atunci am muncit, pentru că erau conturile blocate, venea furnizorul de gaz, zicea, «vă tăiem gazul la CET», pur și simplu, venea UEFA, «nu faceți turnicheții, tabela, nu mai faceți EURO 2021», vă dați seama ce rușine ar fi fost… Toate lucrurile astea veneau și, în esență, toată lumea venea și zicea, «n-aveți bani»”, a povestit Nicușor Dan.

„Și eu ce puteam să spun? Spuneam, «da, uite, o să vă eșalonăm, suntem oameni serioși», și chiar am eșalonat, și până la urmă am și plătit, și acum suntem OK cu toată lumea, dar nu puteam să ies să spun, «uite, e un dezastru», pentru că nu aș mai fi avut credibilitate față de oamenii care veneau să îmi ceară bani. Deci asta a fost, pe scurt, primul an de mandat”, a explicat edilul.

Nicușor Dan: Acum avem un ritm al investițiilor de două-trei ori mai rapid decât fosta administrație

„Ca să faci niște investiții, trebuie să ai niște studii, cheltuim banul public, nu putem să dăm un telefon, „vino și fă-mi o conductă”, sau așa. Trebuie să faci niște studii, după care să faci o achiziție. Toate lucrurile astea durează. Am ajuns acum să avem un ritm departe de ce trebuie să avem, dar oricum de două-trei ori mai rapid decât fosta administrație”, a mai spus primarul general Nicușor Dan.