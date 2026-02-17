B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)

Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)

Adrian A
17 feb. 2026, 14:22
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce merge Nicușor Dan la Consiliul lui Trump
  2. Reacție discordantă față de restul Uniunii Europene
  3. Vizită oficială în SUA?

Președintele Nicușor Dan a încercat să ofere câteva detalii despre prezența lui la Consiliul pentru Pace de pe 19 februarie din SUA. Șeful statului recunoaște că a răspuns invitației lui Donald Trump pentru a clarifica pentru toată lumea care sunt relațiile între Washington și București.

De ce merge Nicușor Dan la Consiliul lui Trump

Nicușor Dan recunoaște că de prea mult timp relația cu SUA este pusă sub semnul întrebării, iar această participare la Consiliul pentru Pace ar elimina din suspiciunile aruncate în piață conform cărora nu am avea nicio susținere din partea Statelor Unite.

„Mesajul e foarte important. Au existat anumite dubii, neîncredere poate după alegerile anulate în 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută prin a clarifica o dată pentru totdeauna care e relația bilatarelă.

Nu e un fapt uzual anularea alegerilor. De o perioadă bună de timp, în opinia mea lucrurile sunt clare. A fost un moment de neîncredere la adresa democrației din România. Dar, prin numeroase luări de poziție, acest moment a fost depășit.” a declarat Nicușor Dan într-un interviu la Radio România Actualități.

Reacție discordantă față de restul Uniunii Europene

Întrebat dacă prezența lui la Consiliul pentru Pace nu e discordantă față de reacția restului Uniunii Europene, sau de a majorității statelor din UE, Nicușor Dan spune că România trebuie să fie realistă și să păstreze angajamentele internaționale pe cei  trei mari piloni – SUA, UE și NATO.

„Evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile o dată pentru totdeauna. Economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de întrepătrundere între securitate și economie. Noi trebuie să fim realiști, să ne păstrăm angajamentele internaționale și avem 3 mari piloni – SUA, UE și NATO. În această schimbare, trebuie să vedem interesul național.

E mai serioasă situația de securitate a României? Avem un Parteneriat strategic cu SUA și suntem țară membră NATO. În cadrul NATO e o reașezare anunțată din primul mandat al președintelui Trump în ce privește contribuția economică. Europa a înțeles mesajul – angajamentul luat de toate statele membre la summitul de la Haga. NATO în ansamblu funcționează și oferă garanțiile de securitate României.

Dar trebuie să facem niște eforturi de echipare militară. Europa a conștientizat și a pornit mai multe programe de înzestrare cum e SAFE. Vom avea o creștere a cheltuielilor militare, dar asta va duce și la dezvoltarea industriei.”,  a mai declarat Nicușor Dan.

Vizită oficială în SUA?

Cât despre o vizită oficială în Statele Unite…

„În funcție de agendă. Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economic. Când chestiunile economice vor fi destul de mature, vizita se va întâmpla.”, spune Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Politică
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
Politică
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Politică
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Politică
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Politică
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Politică
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Politică
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Ultima oră
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
15:53 - Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii
15:51 - Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
15:45 - Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
15:39 - Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
15:25 - Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
15:16 - Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
15:14 - Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
15:08 - Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori