Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan a încercat să ofere câteva detalii despre prezența lui la Consiliul pentru Pace de pe 19 februarie din SUA. Șeful statului recunoaște că a răspuns invitației lui Donald Trump pentru a clarifica pentru toată lumea care sunt relațiile între Washington și București.

De ce merge Nicușor Dan la Consiliul lui Trump

Nicușor Dan recunoaște că de prea mult timp relația cu SUA este pusă sub semnul întrebării, iar această participare la Consiliul pentru Pace ar elimina din suspiciunile aruncate în piață conform cărora nu am avea nicio susținere din partea Statelor Unite.

„Mesajul e foarte important. Au existat anumite dubii, neîncredere poate după alegerile anulate în 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută prin a clarifica o dată pentru totdeauna care e relația bilatarelă.

Nu e un fapt uzual . De o perioadă bună de timp, în opinia mea lucrurile sunt clare. A fost un moment de neîncredere la adresa democrației din România. Dar, prin numeroase luări de poziție, acest moment a fost depășit.” a declarat Nicușor Dan într-un interviu la .

Reacție discordantă față de restul Uniunii Europene

Întrebat dacă prezența lui la Consiliul pentru Pace nu e discordantă față de reacția restului Uniunii Europene, sau de a majorității statelor din UE, Nicușor Dan spune că România trebuie să fie realistă și să păstreze angajamentele internaționale pe cei trei mari piloni – SUA, UE și NATO.

„Evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile o dată pentru totdeauna. Economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de întrepătrundere între securitate și economie. Noi trebuie să fim realiști, să ne păstrăm angajamentele internaționale și avem 3 mari piloni – SUA, UE și NATO. În această schimbare, trebuie să vedem interesul național.

E mai serioasă situația de securitate a României? Avem un Parteneriat strategic cu SUA și suntem țară membră NATO. În cadrul NATO e o reașezare anunțată din primul mandat al președintelui Trump în ce privește contribuția economică. Europa a înțeles mesajul – angajamentul luat de toate statele membre la summitul de la Haga. NATO în ansamblu funcționează și oferă garanțiile de securitate României.

Dar trebuie să facem niște eforturi de echipare militară. Europa a conștientizat și a pornit mai multe programe de înzestrare cum e SAFE. Vom avea o creștere a cheltuielilor militare, dar asta va duce și la dezvoltarea industriei.”, a mai declarat Nicușor Dan.

Vizită oficială în SUA?

Cât despre o vizită oficială în Statele Unite…

„În funcție de agendă. Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economic. Când chestiunile economice vor fi destul de mature, vizita se va întâmpla.”, spune Nicușor Dan.