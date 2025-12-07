Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu

Sociologul Marius Pieleanu a oferit primele date din centrul consorțiului CURS-Avangarde, acolo unde se colectează datele pentru Exit-Poll-ul de la ora 21.00. Marius Pieleanu susține că a crescut distanța între candidatul de pe primul loc și cel de pe locul secund.

Cum votează bucureștenii

“Avem cinci candidați: candidatul 1,2,3,4 și 5. Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență. Între candidații 2, 3 și 4 există egalitate statistică sau marjă de eroare. Al cincilea candidat înregistrează un scor important mai mare decât cele pe care le înregistrase în sondaje.”, a transmis Marius Pieleanu, CEO-ul Avangarde

Marius Pieleanu a precizat că datele sunt în dinamică, dar că se mențin trendurile observate pe parcursul zilei în .

“Datele electorale sunt în continuă dinamincă, acumulativă pentru unii candidați, de platou pentru alți candidați și sunt în regresie pentru alți candidați. În continuare, o candidată înregistrează un scor foarte mare în rândul tinerilor, persoanelor între 18-30 de ani, în continuare candidatul unei formațiuni politice foarte importante în România înregistrează un scor sub partid, în continuare, bucureștenii doresc să aleagă rațional viitorul lor primar, punând ștampila pe acei candidați care au dovedit cunoștințe administrative, legislative și experiență în gestionarea unor probleme mari cu caracter urbanistic cu care Bucureștiul se confruntă.”, a afirmat sociologul, citat de știripesurse.