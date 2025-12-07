B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu

Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu

Adrian A
07 dec. 2025, 17:20
Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu
Sursa foto: Captura video

Sociologul Marius Pieleanu a oferit primele date din centrul consorțiului CURS-Avangarde, acolo unde se colectează datele pentru Exit-Poll-ul de la ora 21.00. Marius Pieleanu susține că a crescut distanța între candidatul de pe primul loc și cel de pe locul secund.

Cum votează bucureștenii

“Avem cinci candidați: candidatul 1,2,3,4 și 5. Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență. Între candidații 2, 3 și 4 există egalitate statistică sau marjă de eroare. Al cincilea candidat înregistrează un scor important mai mare decât cele pe care le înregistrase în sondaje.”, a transmis Marius Pieleanu, CEO-ul Avangarde

Marius Pieleanu a precizat că datele sunt în dinamică, dar că se mențin trendurile observate pe parcursul zilei în sondaje.

“Datele electorale sunt în continuă dinamincă, acumulativă pentru unii candidați, de platou pentru alți candidați și sunt în regresie pentru alți candidați. În continuare, o candidată înregistrează un scor foarte mare în rândul tinerilor, persoanelor între 18-30 de ani, în continuare candidatul unei formațiuni politice foarte importante în România înregistrează un scor sub partid, în continuare, bucureștenii doresc să aleagă rațional viitorul lor primar, punând ștampila pe acei candidați care au dovedit cunoștințe administrative, legislative și experiență în gestionarea unor probleme mari cu caracter urbanistic cu care Bucureștiul se confruntă.”, a afirmat sociologul, citat de știripesurse.

Tags:
Citește și...
Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”
Politică
Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”
Ciprian Ciucu acuză manipulări în ziua votului. Ce spune candidatul PNL despre lupta pentru București
Politică
Ciprian Ciucu acuză manipulări în ziua votului. Ce spune candidatul PNL despre lupta pentru București
Momentul în care un membru AUR al unei secţii de vot a lovit un jurnalist cu mașina. Reacția partidului lui George Simion (VIDEO)
Politică
Momentul în care un membru AUR al unei secţii de vot a lovit un jurnalist cu mașina. Reacția partidului lui George Simion (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan, incident la Târgul de Carte. Șeful Guvernului, față în față cu românii (VIDEO)
Politică
Premierul Ilie Bolojan, incident la Târgul de Carte. Șeful Guvernului, față în față cu românii (VIDEO)
Cum au sărbătorit românii din SUA Ziua României la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. Eugen Tomac, prezent la eveniment: „Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită”
Politică
Cum au sărbătorit românii din SUA Ziua României la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. Eugen Tomac, prezent la eveniment: „Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită”
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia CJ Buzău, după ce a votat: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”
Politică
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia CJ Buzău, după ce a votat: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”
Cu cine au votat bucureștenii până la ora 14. Au apărut noi date exit-poll din ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
Politică
Cu cine au votat bucureștenii până la ora 14. Au apărut noi date exit-poll din ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
Ciprian Ciucu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot: „Acestea sunt cu adevărat premisele pentru o schimbare de impact. Veniți la vot, este foarte important!”
Politică
Ciprian Ciucu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot: „Acestea sunt cu adevărat premisele pentru o schimbare de impact. Veniți la vot, este foarte important!”
Primele date EXIT POLL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Cum au votat bucureștenii până la această oră
Politică
Primele date EXIT POLL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Cum au votat bucureștenii până la această oră
Nicușor Dan pleacă mâine în Franța. Cu cine se întâlnește șeful statului în vizita de două zile
Politică
Nicușor Dan pleacă mâine în Franța. Cu cine se întâlnește șeful statului în vizita de două zile
Ultima oră
17:53 - Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion
17:33 - Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
17:09 - Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
16:47 - Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”
16:35 - Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
16:17 - Ciprian Ciucu acuză manipulări în ziua votului. Ce spune candidatul PNL despre lupta pentru București
16:15 - Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
15:58 - Momentul în care un membru AUR al unei secţii de vot a lovit un jurnalist cu mașina. Reacția partidului lui George Simion (VIDEO)
15:57 - Premierul Ilie Bolojan, incident la Târgul de Carte. Șeful Guvernului, față în față cu românii (VIDEO)
15:31 - Cum au sărbătorit românii din SUA Ziua României la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. Eugen Tomac, prezent la eveniment: „Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită”