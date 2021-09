Noi probleme la alegerile din USR PLUS: „Cică deja am votat... lucru neadevărat. De ce apare că am votat cu Barna când aseară nu s-a încărcat pagina?”

Un membru USR PLUS susține pe un grup intern, într-un mesaj adresat celor doi copreședinți, că nu a reușit inițial să voteze la alegerile pentru președinția partidului, însă ulterior s-a conectat și îi apărea că a votat deja cu Dan Barna. Nu este prima problemă de la scrutinul din fosta formațiune de guvernare, scrutin despre care Irineu Darău, al treilea clasat în primul tur, spune că a fost organizat inechitabil, incompetent și anti-democratic.

Primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS a fost câștigat de Dacian Cioloș.

Noi probleme la alegerile din USR PLUS. Ce spune un membru pe un grup intern

„Buna ziua, vad ca mi-a fost stearsa postarea anterioara – deci o repostez:

Buna ziua grup.

Am o problema majora si probabil nu sunt singurul cu ea.

Am incercat aseara sa votez si nu se incarca pagina, acum am vazut o postare pe grup cum ca ar merge, si am reintrat sa votez…culmea, am vazut ca se incarca pagina, DAR cica deja am votat … lucru neadevarat, am dat click pe linkul de tur 2 si am observat poza de mai jos.

Intrebare:

De ce apare ca am votat cu Barna cand aseara nu s-a incarcat pagina? Barna aparent este optiunea «default» a celor care intra pe pagina si nu voteaza…any ideas?

Mesi si va rog careva sa ma ajute cu asta ca sa pot vota…”, a scris Miu Paul pe un grup intern, completând ulterior că „probabil e un bug” și că nu spune că ar fi fost creată intenționat această problemă.