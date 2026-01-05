B1 Inregistrari!
Călin Georgescu, declarații halucinante în fața Poliției. Cere ca Trump să atace România (VIDEO)

Adrian A
05 ian. 2026, 11:57
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu vrea un atac în România
  2. Georgescu speră că Trump îl va pune președinte

Călin Georgescu a venit, din nou, la Poliția Buftea să semneze controlul judiciar. Și, ca de obicei, a făcut declarații halucinante. Georgescu speră că Donald Trump va ataca România, după modelul Venezuela.

Călin Georgescu vrea un atac în România

Fostul candidat prezidențial, actual inculpat pentru conspirație la destabilizarea ordinii constituționale, Călin Georgescu a lăudat intervenția lui Trump în Venezuela și vrea un atac similar și în România.

„Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, în special copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună.

Pacea nu se construiește și nu se menține prin frică și opresiune. Îmi doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor, nu o țară umilită prin austeritate nefondată.

Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste.

Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară.”, a clamat Călin Georgescu de pe treptele Poliției Buftea.

Georgescu speră că Trump îl va pune președinte

De altfel, de-a lungul timpului, Călin Georgescu tot a încercat să spună că Donald Trump se va implica în scandalul anulării alegerilor din România. La finele anului trecut, fostul candidat spune că raportul anulării alegerilor ar trebui dat și liderului de la Casa Albă. Să decidă Trump dacă e bine sau nu.

„Somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către două state capabile să-i verifice conținutul într-un mod independent. Unu, către Casa Albă, în atenția președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, JD Vance. Și doi, către statul Israel, în atenția primului ministru, Benjamin Netanyahu”, spunea Georgescu.

