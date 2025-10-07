Negocierile coaliției privind reforma administrației publice au fost amânate.

De ce coaliția nu a ajuns la un acord privind reforma administrației publice

Coaliția de guvernare nu a reușit nici marți să ajungă la un consens asupra pachetului de reformă din administrația publică, potrivit unor surse politice citate de Știripesurse. Decizia finală a fost amânată pentru săptămâna viitoare, după o rundă de negocieri în care mai multe puncte sensibile rămân deschise. Liderii coaliției încearcă să stabilească principii comune, însă, diferențele de viziune persistă în ceea ce privește personalul din administrație, conform acelorași surse.

Potrivit acestora, există consens pentru o reducere de 10% din totalul cheltuielilor administrației locale. Divergențele apar la mecanismul de aplicare. Mai exact, o parte dintre cei aflați la negociere propun ca primarii să decidă local dacă ajustarea se face prin scăderi de salarii sau prin concedieri, în timp ce ceilalți vor reguli unitare pentru a evita discrepanțele între UAT-uri.

Cum va fi restructurată administrația centrală

În cazul administrației centrale, se intenționează cu cel puțin 10%, prin comasarea agențiilor și instituțiilor, dar și prin eliminarea bonusurilor și sporurilor nejustificate. Ministerele de linie au fost solicitate să facă evaluări tehnice, iar o primă listă cu reorganizări ar putea fi prezentată în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

Ce prevede OUG 52/2025 și ce modificări sunt discutate

Pe agenda coaliției s-a aflat și Ordonanța de Urgență 52/2025, pentru care există acord de principiu în sensul unei revizuiri, au subliniat sursele. Adoptată în ședința din 1 octombrie, ordonanța suspendă anumite cheltuieli ale primăriilor și Consiliilor Județene până în decembrie 2025, pentru a limita presiunile bugetare locale. Negociatorii au discutat posibilitatea unor excepții, fără a afecta obiectivul de consolidare fiscală.

Actul normativ suspendă achizițiile de mobilier și aparatură birotică, telefoane mobile și abonamente suplimentare, autoturisme și combustibil, obiecte de inventar neesențiale, tipărituri și publicitate, cheltuieli de protocol, organizări de evenimente fără finanțare externă, consultanță și expertiză, deplasări interne și externe care nu sunt obligatorii, studii și documentații neprevăzute de lege, precum și reparațiile curente care pot fi amânate. Sursele precizează că lista a fost concepută pentru a limita cheltuielile discreționare și pentru a conserva lichiditatea la nivelul UAT-urilor.

În forma actuală, ordonanța permite în continuare plata salariilor, sporurilor și contribuțiilor, utilităților, funcționarea școlilor, dispensarelor și primăriilor, precum și finanțarea domeniilor de sănătate și asistență socială. Cheltuielile pentru situații de urgență, cum sunt intervențiile ISU, auditul, serviciile bancare, soluțiile IT obligatorii și colectarea taxelor și impozitelor locale rămân permise. Revizuirea propusă în coaliție vizează clarificări tehnice și eventuale derogări punctuale.