Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fiul milionarului botoșănean Valeriu Iftime (PNL). Acesta este patronul grupului de firme Elsaco, cu interese în domeniul energetic și al utilităților publice. De altfel, firma a încheiat contracte de reabilitare a rețelei de termoficare, în București, în mandatul de primar al actualului președinte.

Numire controversată făcută de Nicușor Dan

Președintele l-a numit în funcția de consilier onorific la pe Şerban Iftime, fiul omului de afaceri Valeriu Iftime, patronul firmei Elsaco. Această companie este implicată în reabilitarea rețelei de termoficare din București. Contractele au fost obținute în urma unor licitații care s-au derulat chiar în mandatul de primar general al lui Nicușor Dan.

Șerban Iftime este manager general la , o companie care activează oferă servicii în domeniul utilităților publice municipale (energie, apă, automatizări și SCADA), conform prezentării oficiale. Compania a avut, anul trecut, un profit de 22,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de 348,4 milioane lei. Fiul afaceristului botoșănean se va ocupa la Cotroceni, surpriză, chiar de probleme legate de energie.

În acest context, numirea ridică mai multe semne de întebare și controverse. Prin promovarea fiului său la Cotroceni, chiar pe o funcție neremunerată, Valeriu Iftime și-a asigurat o intrare la Nicușor Dan.

Tânărul Iftime, pus la examen

Valeriu Iftime, tatăl proaspătului consilier onorific se jură că fiul său a dat examen ca să intre la Cotroceni, la Nicușor Dan. Aceasta deși procedura de numire a consilierilor prezidențiali nu implică un concurs public. Mai mult, a afirmat pentru presa locală, că fiul său a fost selectat dintre cinci candidați.

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a declarat Valeriu Iftime, conform BotoșaniNews.

Valeriu Iftime este președinte al și pentru scurtă vreme a făcut parte și din conducerea centrală a partidului. A fost prim-vicepreședinte timp de o lună odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii.

Elsaco a încheiat contracte cu primăria condusă de Nicușor Dan

Firma condusă de Valeriu Iftime este una dintre beneficiarele contractelor de reabilitare a rețelelor de termoficare din București. Elsaco a obținut contracte în timpul mandatului de primar general al președintelui Nicușor Dan.

În 2022, actualul șef al statului anunța că a semnat contractele de proiectare și execuție pentru modernizarea a 210 km de rețea de termoficare. Valoarea investiției era de circa 260 milioane de euro din care 200 de milioane din fonduri europene. Lucrările au început în 2023. Dintre cele cinci contracte semnate, Elsaco a obținut trei: