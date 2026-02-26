Ministerul Justiției a programat o nouă sesiune de interviuri cu cei cinci candidați care s-au înscris pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct la DIICOT.
Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei. La concursul pentru aceste funcții s-au înscris cinci procurori interesați. Este vorba despre:
Organizatorii concursului au stabilit ca fiecare competitor să aibă la dispozție maximum 30 de minute pentru a-și susține proiectul pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere. Totodată, fiecare candidat va avea la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor venite din partea comisiei.
Ministerul Justiției a stabilit calendarul procedurii de selecție pentru viitorii șefi ai parchetelor. Conform celor stabilite, rezultatele selecției vor fi publicate săptămâna viitoare, luni, 2 martie.
Tot atunci, ministrul Justiției va face propuneri motivate cu cei admiși, care vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția urmează să emită un aviz consultativ.
Numirea procurorilor, în funcțiile de conducere, va fi făcută, ulterior, de președintele Nicușor Dan.
Candidații pentru funcția de procuror-șef al DIICOT au susținut miercuri, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. Procedura de selecție a fost organizată în contextul în care majoritatea funcțiilor de conducere în parchetele de rang înalt vor rămâne vacante. Pentru această poziție și-au depus candidatura mai mulți procurori. Este vorba despre:
De menționat că cel din urmă, Bogdan-Ciprian Pîrlog, a decis să-și retragă candidatura optând doar pentru poziția de procuror general.