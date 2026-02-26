B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » O nouă zi de interviuri la Ministerul Justiției. Cinci candidați pentru două funcţii de procuror-şef adjunct DIICOT

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 09:06
Radu Marinescu, ministrul Justiției Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Justiției a programat o nouă sesiune de interviuri cu cei cinci candidați care s-au înscris pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct la DIICOT.

Interviuri la Ministerul Justiției

Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei. La concursul pentru aceste funcții s-au înscris cinci procurori interesați. Este vorba despre:

  •  Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara;
  • Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general;
  • Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT;
  • Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;
  • Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Organizatorii concursului au stabilit ca fiecare competitor să aibă la dispozție maximum 30 de minute pentru a-și susține proiectul pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere. Totodată, fiecare candidat va avea la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor venite din partea comisiei.

Când vor fi anunțate rezultatele

Ministerul Justiției a stabilit calendarul procedurii de selecție pentru viitorii șefi ai parchetelor. Conform celor stabilite, rezultatele selecției vor fi publicate săptămâna viitoare, luni, 2 martie.

Tot atunci, ministrul Justiției va face propuneri motivate cu cei admiși, care vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția urmează să emită un aviz consultativ.

Numirea procurorilor, în funcțiile de conducere, va fi făcută, ulterior, de președintele Nicușor Dan.

Ministerul Justiției a finalizat interviurile pentru șefia DIICOT

Candidații pentru funcția de procuror-șef al DIICOT au susținut miercuri, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. Procedura de selecție a fost organizată în contextul în care majoritatea funcțiilor de conducere în parchetele de rang înalt vor rămâne vacante. Pentru această poziție și-au depus candidatura mai mulți procurori. Este vorba despre:

  • Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală;
  • Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT;
  • Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești;
  • Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara;
  • Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

De menționat că cel din urmă, Bogdan-Ciprian Pîrlog, a decis să-și retragă candidatura optând doar pentru poziția de procuror general.

