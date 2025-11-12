B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi

Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi

Adrian A
12 nov. 2025, 15:43
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. AUR a depus moțiuni împotriva miniștrilor Energiei și Transporturilor
  2. România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional

Fără vreo lege cu cap și coadă care să fie propusă în Parlament, oamenii lui Simion fac ce știu mai bine: circ. Aur a depus două moțiuni în aceeași zi.

AUR a depus moțiuni împotriva miniștrilor Energiei și Transporturilor

AUR a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, un document care va fi dezbătut şi votat luni în plen. Moţiunea este semnată de 37 de senatori, care atrag atenţia asupra situaţiei dezastruoase în care se află infrastructura feroviară din România.

„Depunem astăzi moțiunea simplă intitulată: ‘Calea ferată a pierdut trenul’. Moțiunea este însoțită de 37 de semnături, peste cvorumul cerut pentru promovarea unei moțiuni.”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că dezbaterea și votul asupra moțiunii simple vor avea loc luni, 17 noiembrie.

România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional

La Camera Deputaților, AUR și-a îndreptat atenția către Bogdan Ivan. AUR îl acuză pe ministrul Energiei că nu ar fi întreprins acțiuni concrete pentru combaterea unei presupuse crize energetice.

„Astăzi, România se zbate, din perspectivă energetică, la limita inferioară de echilibru, iar riscul de blackout nu mai este un subiect de probabilitate teoretică, ci un scenariu tehnic posibil, permanent. Deoarece guvernele, prin politicile implementate în ultimele decenii, păguboase sau impuse de la Bruxelles, au ales pentru țară strategii energetice greșite, neadaptate specificului național, nevoilor de consum și capacităților de stocare, puterii de cumpărare, practic demolând infrastructuri energetice tradiționale și înlocuindu-le doar prin programe exhaustive și cu costuri mari, inclusiv pentru mediu, cu sisteme nesincrone – fotovoltaice și eoliene – integrate haotic, fără programe și strategii de echilibrare, fără stocare și fără capacități de reglaj sub secundă.”, se arată în textul moțiunii depuse grupul parlamentar AUR din Camera Deputaților.

AUR a mai depus moțiuni simple împotriva unor miniștri din guvernul Bolojan, dar nici una nu a trecut. Așa că totul e doar un spectacol. De asemenea, a depus și cinci moțiuni de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetele de măsuri de austeritate. Tot fără succes.

