Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu a vorbit despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a reafirmat că România sprijină pe deplin eforturile internaționale pentru o pace justă, de durată, cu implicarea directă a Kievului în procesul de negociere ce are loc în Alaska.

Care este contextul vizitei la Kiev și care este poziția României

Care sunt condițiile pentru o pace de durată

Care este contextul vizitei la Kiev și care este poziția României

Într-un mesaj postat pe platforma X, Oana Țoiu a vorbit despre concluziile vizitei sale la Kiev și despre mesajul transmis partenerilor europeni și americani.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii săi și poporul său își doresc cu adevărat pacea. România împărtășește acest obiectiv, în calitate de vecin și stat membru al UE, iar acest lucru l-am reiterat astăzi în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe”, a scris Oana Țoiu, într-o postare pe X.

Ea a punctat că eforturile Statelor Unite și inițiativa președintelui Donald Trump se bazează pe influența semnificativă a Washingtonului, pe care România speră că o va folosi pentru a facilita un acord de pace.

„Eforturile #SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în #Ucraina se bazează pe influența puternică a SUA, pe care sperăm că o va folosi în acest scop”, a mai scris aceasta.

Care sunt condițiile pentru o pace de durată

Oana Țoiu a precizat că România susține o soluție ce respectă pe deplin , independența și integritatea teritorială a , dar și o implicare directă a Kievului în discuții.

„Am subliniat că România susține o soluție care să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și care să implice Ucraina în mod direct în procesul de negociere – nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a mai declara Oana.

„Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de durată, iar acest lucru este posibil doar cu participarea și voința cetățenilor. Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții solide de securitate, care să prevină reluarea agresiunii. Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pe Flancul Estic și să includă măsuri specifice pentru regiunea Mării Negre”, a încheiat aceasta.