Trump, despre întâlnirea cu Putin și Zelenski: „E posibil să vin acolo și doar să le urez succes, poate că nu o să se rezolve" / „O să fie niște schimburi de teritorii, am aflat asta prin Rusia, pentru binele Ucrainei" (VIDEO)

Ana Maria
11 aug. 2025, 20:16
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Jim LoScalzo-Pool

Într-o conferință de presă la Casa Albă, Donald Trump a declarat că intenționează să organizeze o întâlnire între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele american a spus că discuțiile ar putea include „schimburi de teritorii” pe care le consideră „în beneficiul Ucrainei”.

Trump s-a arătat nemulțumit de faptul că Zelenski i-ar fi transmis că are nevoie de acord constituțional pentru a ceda teritorii Rusiei, considerând acest lucru un obstacol. El a reluat criticile la adresa administrației Biden, susținând că sub președinția sa Rusia nu ar fi cucerit teritorii ucrainene și că el a blocat construcția gazoductului Nord Stream 2.

„Dacă vă uitați, sub președintele Bush au luat mult teritoriu (n. red. – fals), sub președintele Obama au luat mult teritoriu, sub Biden au luat practic toată țara, e doar chestiune de timp. Sub Trump, stiți ce au luat? Nimic. Eu am fost cel care le-a spus că nu-și pot construi gazoductul care era deja jumate construit (Nord Stream 2 – n. red.). Eu am venit și l-am oprit, se numește Nord Stream 2, nimeni nu știe de asta, nimeni n-a auzit  (n. red. – fals), cel mai mare gazoduct din lume (n. red  – fals), eu l-am oprit, nu am fost prieten al rușilor, dar m-am înțeles bine cu Putin, e bine mereu să te înțelegi cu alte țări, dar asta nu înseamnă să cedezi tot ca Biden. Biden a venit la putere și imediat a aprobat gazoductul (n. red. – fals). Nu mi-a venit să cred, apoi au spus că Trump nu a fost dur cu Rusia.

Acest președinte cu IQ mic a venit și i-a lăsat să-și construiască gazoductul și să dea gaze și petrol în toată Europa (n. red. – fals, Nord Stream 2 nu a devenit niciodată operațional, proiectul fiind oprit după invazia din 2022).

Așa că această întâlnire e mai mult de tatonări. Președintele Putin m-a invitat să mă implic, vrea să mă implic, vrea să oprească războiul, am mai spus asta și am mai fost dezamăgit”, a declarat Donald Trump într-o conferință de presă la Casa Albă, potrivit Antena 3 CNN.

„E un război violent, mii de oameni mor, toți sunt ucraineni și ruși. Acele rachete omoară mulți oameni, ar majoritatea morților sunt soldați. Eu cred că am o obligație.

(…) Următoarea întâlnire va fi cu Putin și Zelenski împreună, am fost un pic supărat să aud că Zelenski are nevoie de acord constituțional – adică a intrat în război fără acord și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de acord ca să facă un schimb de teritorii. O să fie niște schimburi de teritorii, am aflat asta prin Rusia și prin conversații cu toată lumea, pentru binele Ucrainei.

Lucruri bune, nu lucruri rele. Dar și niște lucruri rele. Sunt bune și sunt rele, dar e foarte complex, pentru că avem niște linii care sunt foarte dezechilibrate, vor fi niște schimbări, cuvântul pe care l-au folosit a fost „schimbări”, vom schimba liniile de luptă. Rușii au ocupat mult teritoriu ucrainean, vom încerca să recuperăm din teritoriul acela, dar au ocupat mult, au ocupat proprietate foarte valoroasă.

Mulți oameni nu știu asta, Ucraina avea mii de mile de ocean, asta va pleca, cu excepția unei mici părți, Odesa. O să mergem să vedem parametrii. E posibil să vin acolo și doar să le urez succes, poate că nu o să se rezolve. Sunt unii care cred că Putin voia toată Ucraina, și eu am crezut asta și cred că dacă n-aș fi fost eu nici măcar n-ar fi vorbit. O să mă văd cu el și apoi o să vorbesc cu Zelenski și liderii europeni și o să le comunic. Eu nu o să fac un acord pentru că nu ține de mine,  ei trebuie să se descurce”, a mai adăugat Trump.

