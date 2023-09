Oana Țoiu (USR), despre activitatea deputatului PSD Eduard Popică, ginerele denunțătorului lui Buzatu: „A vorbit de trei ori în plenul Parlamentului, cam trei minute pe an, de mandat” (VIDEO)

Deputatul PSD Eduard Popică, ginerele omului de afaceri Emil Savin, denunțătorul în dosarul lui Dumitru Buzatu, și că îl consideră pe Buzatu „ca un al doilea tată”.

Oana Țoiu (USR) a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, unde a dat mai multe detalii despre activitate parlamentară a lui Popică, pe care a avut-o în cei trei ani de când e deputat.

Deputatul PSD Popică este cumătrul președintelui Consiliului Județean, Dumitru Buzatu, și ginerele “regelui Asfaltului” din județul Vaslui, Emil Savin.

“Am fost, la prânz, într-o dezbatere cu un alt domn deputat, care a spus de domnul Popică că din perspectiva PSD ului, domnul Popică este un deputat de Vaslui foarte bun și am întrebat și eu, un amendament o lege, o propunere, ceva de la domnul Popică, în cei 3 ani de mandat? Și nu a știut să-mi zică.

Și am căutat eu. Domnul Popica a vorbit de 3 ori în Plenul Parlamentului, cam 3 minute pe an, de mandat. Și foarte interesant este că singura dată când a cerut votul în Plenul Parlamentului a fost când a propus câteva cofinanțări pentru proiecte europene, asta e just, dar foarte interesant este că a cerut dublarea sumei pentru drumurile județene din Vaslui. Deci practic, pentru a ceea ce ulterior urmau să devină contracte între șeful de la partid, domnul Buzatu și socrul domnului Popică. Eu nu știu dacă ăsta nu e un fel de conflict de interese, de fapt.

Deci cerea bani mai mulți, desigur, pentru mentenanța drumurilor județene”, a dezvăluit Oana Țoiu.