Oana Țoiu (USR): „Nicușor Dan este recomandat de rezultatele pe care le are și de faptul că are un plan clar pentru București”

Deputata USR, Oana Țoiu, a criticat în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat modul cum se raportează Marcel Ciolacu la candidatura lui Cristian Popescu Piedone după ce coaliția PSD-PNL a decis să meargă cu candidați separați la alegerile pentru Primăria Capitalei:

“Este alegerea dumnealui! Aici, domnul Ciolacu pe de o parte ne spune că este foarte bine că s-a rupt alianța asta că uite acum au mai multe opțiuni bucureștenii și asta este foarte bine pentru bucureșteni, un minut mai târziu ne spune că bucureștenii au prea multe opțiuni și domnul Piedone ar trebui să se retragă”.

Oana Țoiu a mai precizat că rezultatele vorbesc în favorea lui Nicușor Dan și a lansat critici dure la adresa lui Cristian Popescu Piedone:

“Nicușor Dan este recomandat de rezultatele pe care le are și de faptul că are un plan clar pentru București. Este de departe cel mai bine pregătit dintre candidați. A recunoscut și Nicușor Dan că era cazul să comunice mult mai mult, mult mai clar cu bucureștenii fiecare pas pe care îl face. Diferența cu domnul Piedone este cât se poate de clară. Domnul Piedone are o condamnare penală definitivă, nu avem ce să discutăm din perspectiva aceasta a eticii. Are plângeri și investigații care arată că și-a pus din pixul și semnătura lui tot clanul dumnealui. A și recunoscut domnul Piedone. Dar mai grav este faptul că domnul Piedone în ultimii ani de mandat nu a refăcut nici măcar o singură școală din Sectorul 5”.