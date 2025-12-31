B1 Inregistrari!
Politică » Primul minister care taie salariile cu 10% și elimină 216 funcții de conducere. Se anunță schimbări semnificative

Primul minister care taie salariile cu 10% și elimină 216 funcții de conducere. Se anunță schimbări semnificative

Ana Maria
31 dec. 2025, 17:05
Primul minister care taie salariile cu 10% și elimină 216 funcții de conducere. Se anunță schimbări semnificative
Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Primul minister care anunță reducerea cu 10% a salariilor. Cum se va schimba structura Ministerului Agriculturii
  2. Ce impact va avea reorganizarea asupra activității instituției
  3. Cât va scădea bugetul alocat salariilor și ce va rămâne prioritar

Primul minister care anunță reducerea cu 10% a salariilor. Guvernul a aprobat, recent, o ordonanță privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și a structurilor din subordinea acestuia, măsură care aduce schimbări semnificative în structura instituției.

Printre cele mai importante decizii se numără reducerea salariilor cu cel puțin 10% și desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere.

Primul minister care anunță reducerea cu 10% a salariilor. Cum se va schimba structura Ministerului Agriculturii

Ministerul Agriculturii a transmis că, potrivit actului normativ adoptat, numărul ordonatorilor de credite va scădea cu 73, de la 166 la 93, ceea ce va permite o coordonare mai eficientă a instituțiilor subordonate. Totodată, desființarea celor 216 funcții de conducere are scopul de a diminua nivelurile ierarhice și de a simplifica circuitul decizional, potrivit Antena 3 CNN.

Ce impact va avea reorganizarea asupra activității instituției

Potrivit ministerului, reorganizarea va reduce birocrația și suprapunerile instituționale, va simplifica traseul documentelor și va scurta termenele de soluționare a cererilor și dosarelor fermierilor. Astfel, activitatea structurilor din teritoriu va deveni mai eficientă.

Cât va scădea bugetul alocat salariilor și ce va rămâne prioritar

În urma reorganizării, cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10% în structurile reorganizate. Totodată, Ministerul Agriculturii menține principiul că este în primul rând un minister al plăților către fermieri. În prezent, cheltuielile de personal reprezintă doar 6,8% din bugetul MADR, restul fiind alocat plăților directe, programelor de sprijin și investițiilor în agricultură și industria alimentară.

Ministerul precizează că reorganizarea urmărește eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o coordonare mai bună a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național.

Ministerul Agriculturii funcționează într-un mediu complex, în care schimbările legislative și economice impun adaptări continue. Reorganizarea vine ca răspuns la necesitatea de a reduce costurile administrative și de a crește eficiența serviciilor oferite fermierilor, în condițiile unei presiuni crescute pentru transparență și performanță în gestionarea resurselor publice.

Reorganizarea urmărește să elimine redundanțele, să optimizeze resursele și să asigure o mai bună coordonare între diferitele structuri din subordine.

