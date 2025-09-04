B1 Inregistrari!
Politică » Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție

Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție

George Lupu
04 sept. 2025, 12:19
Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
În jur de 50 de deputați, majoritatea din opoziție, au oarticipat joi, de la ora 11:00, fizic la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia vor fi citite cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România.

Cuprins

  • Cum s-a desfășurat ședința în care au fost citite cele patru moțiuni de cenzură
  • Criticile aduse de către AUR pentru guvernul Bolojan

Cum s-a desfășurat ședința în care au fost citite cele patru moțiuni de cenzură

Conform regulamentului, pentru citirea moțiunilor nu este necesar cvorum. Ședința s-a desfășurat în sistem hibrid, iar președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat că și-au înregistrat prezența 172 de parlamentari, dintre care doar aproximativ 50 sunt prezenți fizic în plen. Majoritatea acestora provin din AUR și POT, dar participă și câțiva membri ai partidelor de guvernare: USR, PSD și UDMR.

Moțiunile vor fi citite de senatorul Petrișor Peiu, deputatul Titus Muncaciu, senatoarea Nina Stelea și deputata Ramona Bruynseels. Senatorul Peiu a criticat Guvernul Ilie Bolojan, susținând că acțiunile acestuia reprezintă un „terorism legislativ” și un abuz fără precedent, comparabil cu regimurile dictatoriale.

Votul asupra moțiunilor va avea loc duminică, de la ora 13:00. Pentru ca moțiunile să treacă, opoziția are nevoie de 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari. În prezent, opoziția are 133 de parlamentari: AUR – 89, POT – 19, SOS România – 25. Coaliția de guvernare deține 311 mandate: PSD – 131, PNL – 72, USR – 59, UDMR – 32, iar minoritățile naționale – 17. În plus, există 19 parlamentari neafiliați, a căror opțiune de vot este greu de anticipat.

Votul va fi unul fără precedent în Parlamentul României: patru moțiuni de cenzură într-o singură zi. Procedura standard presupune strigarea listei tuturor celor 465 de parlamentari, introducerea bilelor în urne și numărarea voturilor pentru fiecare moțiune. Pentru a economisi timp, cele patru moțiuni au fost grupate câte două, astfel încât primele două vor fi dezbătute și votate împreună, iar apoi se va repeta procedura pentru următoarele două, potrivit Hotnews.

Criticile aduse de către AUR pentru guvernul Bolojan

În comunicatul transmis, AUR acuză coaliția de guvernare că „și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna”.

Formațiunea susține că programul promovat de guvern prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români și nici aprobat de Parlament.

„În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat”, se arată în documentul transmis.

