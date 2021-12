Parlamentul, informat de procurori că șeful AEP a fost trimis în judecată. Alina Gorghiu ar fi solicitat schimbarea lui Constantin Mitulețu-Buică (surse)

Vicepreședinta Senatului, liberala Alina Gorghiu, ar fi solicitat Birourilor permanente reunite ale Parlamentului să îl înlocuiască pe Constantin Mitulețu-Buică din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), spun surse politice pentru G4Media.ro.

Solicitarea vine în contextul în care Comisiile juridice ale Senatului și Camerei Deputaților au primit, vineri, sesizarea prin care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a informat Parlamentul că actualul șef AEP a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, transmite Agerpres.

Procurorii au informat Parlamentul că șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Potrivit Parchetului, oficialul a fost trimis în judecată pentru că ar fi comis trei infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care una în formă continuată. Alături de el a fost trimis în judecată și secretarul general al AEP, Cristian Andreescu, pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual.

Președintele AEP este ales de Parlament, cum a fost și cazul lui Constantin Mitulețu-Buică, care a fost votat la propunerea grupului PSD în februarie 2019. Mandatul se întinde pe opt ani de zile și poate fi prelungit doar o dată, însă atât președintele AEP, cât și vicepreședinții instituției pot fi revocați din funcție de către autoritățile care i-au numit.

În martie 2021, Constantin Mitulețu-Buică a fost pus sub acuzare după ce a sancționat disciplinar doi directori din cadrul instituției, Gabriel Saucă (Director general, Direcția de Coordonare a Sistemului Informațional Electoral Național) și Cristian Petraru (șeful Departamentului de organizare a proceselor electorale).

„Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori – n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori – n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal”, spunea președintele AEP, pentru Agerpres.

El susținea că nu își reproșează nimic.

„Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente – alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, adăugat Mitulețu-Buică.

Totodată, Mitulețu-Buică este acuzat că ar fi blocat mai multe posturi din cadrul instituției și că nu ar fi organizat concursuri pentru ocuparea lor, deși trebuia să o facă. Cazul respectiv a fost menționat și într-un raport realizat de Curtea de Conturi.