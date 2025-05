Pavel Durov, fondatorul Telegram, este de partea lui Simion în demersul de a anula alegerile: „Sunt gata să vin și să depun mărturie, dacă asta ajută democrația românească.”

În după-amiaza zilei de marți, liderul partidului AUR, , a postat pe platforma de socializare X un mesaj referitor la rezultatele alegerilor prezidențiale din 18 mai.

Simion a cerut, printr-un mesaj publicat pe aplicație, anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, invocând aceleași motive pentru care scrutinul fusese anulat și în luna decembrie a anului trecut.

„Solicit oficial Curții Constituționale ANULAREA alegerilor prezidențiale din România (mai 2025).

Din aceleași motive pentru care au fost anulate alegerile din decembrie: INTERFERENȚE EXTERNE ale unor actori statali și non-statali.

De data aceasta, dovedite cu probe! Nici Franța, nici Moldova, nici altcineva nu are dreptul să intervină în alegerile unui alt stat.

Către toți românii: cereți urgent Curții Constituționale să anuleze această farsă.

Nu vom renunța și nu vom trăda! Acesta este doar începutul unei mari victorii!”, a declarat liderul AUR, George Simion.

🚨🇷🇴 I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither 🇫🇷, nor 🇲🇩, nor anyone else has…

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)