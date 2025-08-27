B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme

George Lupu
27 aug. 2025, 21:22
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme, potrivit unor surse politice.

Cuprins

  • Ce decizie a luat coaliția în legătură cu pensiile speciale
  • Ce ar fi cerut președintele Nicușor Dan liderilor coaliției

Ce decizie a luat coaliția în legătură cu pensiile speciale

Liderii coaliției de guvernare au ajuns marți seară, 26 august, la un acord de principiu asupra celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, negocierile fiind aproape finalizate.

Miercuri și joi urmează ultimele discuții, iar vineri, 29 august, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar urma să adopte pachetul și să îl trimită în Parlament. Cel mai probabil, premierul își va angaja răspunderea în fața plenului reunit luni, 1 septembrie, potrivit Observator News.

Surse politice au precizat că pensiile speciale ale magistraților ar putea fi scoase din Pachetul 2 și discutate separat în Parlament. Motivul: o eventuală contestare la CCR ar putea bloca întregul pachet, ceea ce coaliția vrea să evite.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat marți seară, la Antena 3 CNN, că există un acord în coaliție asupra măsurilor.

Ce ar fi cerut președintele Nicușor Dan liderilor coaliției

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 26 august, la Palatul Victoria, cu liderii coaliției de guvernare pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților.

Tema centrală a fost creșterea vârstei de pensionare și modul de calcul al pensiilor, șeful statului susținând necesitatea unei perioade de tranziție.

Potrivit surselor, argumentul președintelui a fost că un magistrat aflat deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă zece ani.

De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția că aplicarea imediată a noilor reguli ar genera scăderi prea abrupte ale pensiilor, afectând puternic nivelul veniturilor.

Nicușor Dan a venit la ședința coaliției în contextul în care judecătorii și procurorii au anunțat că se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea să reformeze pensiile magistraților.

