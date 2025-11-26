Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că în Serviciul Român de Informaţii (SRI) va exista o unitate care se va ocupa de cazurile de corupție. Preşedintele a dat un răspuns și la îngrijorările privind implicarea serviciilor în anchetele penale.

Ce a spus Nicușor Dan despre unitatea anticorupție din SRI

„SRI e un serviciu de informaţii care are o împărțire pe departamente, care decurge din strategie și apoi din planul de implementare. Aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, alte de sabotaj, de crimă organizată, de diferite lucruri.

Prin faptul că am pus în Strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție. Singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre marea corupție”, Nicușor Dan.

Președintele s-a arătat amuzat de ideea că SRI ar putea fi condus de Laura Codruța Kovesi, acum procuror-șef al Parchetului European. Întrebat dacă aceasta este o opțiune, el a afirmat: „Răspunsul meu este negativ”.

Ce a spus Nicușor Dan despre implicarea serviciilor în anchetele penale

Despre criticile privind implicarea serviciilor în anchetele penale, Nicușor Dan a spus că „Serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi în zona de judecată, din păcate”.

„Legea de atunci nu spunea nici că Serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea e care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu pot să fie decât controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Trebuie să o spunem foarte clar că nu o să ne întoarcem (la acea perioadă)”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Ce scrie în Strategia de Apărare a țării despre corupție

Miercuri, președintele Nicușor Dan în Parlament Strategia de Apărare a țării.

În document, corupția este prezentată ca : „Corupţia vulnerabilizează în mod profund statul de drept şi afectează eficacitatea instituţiilor și bunăstarea cetăţeanului, sporind inclusiv criminalitatea economică, cu efecte directe asupra economiei naţionale, competiţiei loiale şi libertăţii economice, respectiv asupra atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică ale statului român”.

„Lupta împotriva corupţiei. Limitarea drastică a fenomenului corupţiei prin coordonarea eforturilor instituţiilor, inclusiv a serviciilor de informaţii, strict în limitele competenţelor legale, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii, în special a instrumentelor oferite de inteligenţa artificială”, se mai arată în document.