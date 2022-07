Petru Movilă, după derapajul lui Viktor Orban: România nu este câmp tactic pentru tot felul de indivizi care vin și spun ce vor. Suntem cea mai tolerantă țară din UE privind minoritățile naționale (VIDEO)

România este cea mai tolerantă țară din UE în ceea ce privește minoritățile naționale, a declarat Petru Movilă, președintele executiv al PMP, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ce a spus Petru Movilă (PMP), pe B1 TV, după declarațiile rasiste pe care le-a făcut Viktor Orban în România

Petru Movilă a atras atenția că „România nu este câmp tactic pentru tot felul de indivizi care vin și spun ce vor”.

„E surprinzătoare încercare de ducere a derizoriu a acestui comportament. În primul rând, Ungaria are o relație într-o anumită situație acum cu Uniunea Europeană nu din cauza , ci a deciziilor instituționale care se iau în Ungaria. Al doilea lucru important, nu avem o structură administrativă «ținutul secuiesc», care să aibă siglă, blazon, teritoriu ș.a.m.d., asimilat din statul român prin Legea amenajării teritoriului sau mai știu eu prin ce alte legii”, a explicat el.

„Un alt lucru foarte important, România nu este câmp tactic pentru tot felul de indivizi care vin și spun ce vor, în condițiile în care se întâmplă an de an să existe anumite afirmații legate, sigur, de relația directă dintre majoritate și minoritatea maghiară din România, dintre România și Ungaria. Am văzut și , suntem cea mai tolerantă țară din Uniunea Europeană privind minoritățile naționale”, a continuat Petru Movilă.

Președintele executiv al PMP a precizat că în România există 18 comunități de minorități naționale legal recunoscute.

„Avem 18 minorități naționale legal recunoscute, chiar dacă sunt minorități care au 400 de cetățeni români de-ai minorității respective, au reprezentare în Parlament, asociațiile lor naționale primesc finanțare de la bugetul de stat. Ce înseamnă să fim toleranți? Suntem toleranți, suntem mai europeni inclusiv decât Ungaria în ceea ce privește minoritățile, însă clar discuția noastră trebuie să fie cât se poate de compatibilă și cât se poate de amicală cu minoritatea maghiară din România care își vede de treabă, pentru că sunt foarte mulți oameni serioși, dar nu putem să asistăm la asemenea declarații”, a adăugat Petru Movilă.