Acasa » Politică » Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)

Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 sept. 2025, 22:41
Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)
Piedone crede că Anca Alexandrescu ar fi potrivită să candideze la Primăria Capitalei. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
Cuprins
  1. Ce partid și-a lansat Piedone
  2. De ce Piedone o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
  3. Cine o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei

Piedone o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Acesta și-a lansat propriul partid și a declarat că realizatoarea de la Realitatea Plus ar fi potrivită pentru funcția de Primar General al Capitalei.

Ce partid și-a lansat Piedone

Cristian Popescu Piedone și-a lansat propriul partid în cadrul unui congres care a avut loc luni, Sala Palatului. Noua formațiune se numește Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR).

Piedone și-a făcut partidul după ce, la începutul acestei luni, a părăsit Partidul Unității Sociale Liberale (PUSL), formațiunea lui Dan Voiculescu.

De ce Piedone o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

La finalul congresului, întrebat de jurnaliști, Piedone a spus că o vede pe Anca Alexandrescu potrivită pentru a fi noul primar general al Capitalei.

„Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, dacă astăzi, în tulburările acestor ape tulburi ale partidelor, neștiind care, cum, și ce vine și vor să amâne alegerile, are o expertiză. Are o expertiză de trei sau nu știu câți vicepremieri, are expertiza primarului general Sorin Oprescu, are expertiza administrației locale. Dar trebuie să fie independent. România, Bucureștiul are nevoie de un independent cu credibilitate și cu experiență. Da, Anca Alexandrescu poate fi o variantă”, a afirmat Piedone.

Întrebat de reporteri ce o recomandă pe Anca Alexandrescu, el a replicat: „Vocea și talentul”.

„În primul rând, am spus, datorită experienței. Nu cred că oricine de aici (…) poate să fie consilier la trei prim miniștri sau la un primar general. Și nu un consilier, un consilier de primă linie. Noi avem nevoie astăzi de oameni reali. Oameni care să răspundă comunităților”, a mai spus Piedone, citat de Realitatea.net.

Înainte să ajungă la Realitatea TV, Anca Alexandrescu a fost consiliera mai multor PSD-iști, între care Victor Ponta, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

Cine o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei

De altfel, chiar Anca Alexandrescu a anunțat recent că e interesată să candideze.

„Cred că a venit momentul să iau în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei! Nu mai pot sta deoparte! Nu puteți doar voi între voi!”, a transmis ea, pe Facebook.

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu dacă aceasta va candida la Primăria Generală. De altfel, ea i-a făcut lui propagandă la TV în ultimul an. Georgescu a lăudat-o ca fiind „familist convins” și „om care știe despre ce este vorba” în sistem și care poate reforma sistemul.

Amintim că Popescu Piedone a pierdut funcția de șef al ANPC, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA. El e acuzat de procurori că ar fi divulgat informații confidențiale unui operator economic, înainte ca acesta să fie controlat de ANPC, și i-ar fi dat mai multe sfaturi astfel încât să scape neamendat în urma verificărilor.

