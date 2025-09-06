Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”

Cristian Popescu Piedone a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din și își face .

Ce spune despre cursa pentru Primăria Capitalei

Un nou partid

Cristian Popescu Piedone a anunțat că nu va candida la alegerile din Capitală.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, a scris Piedone, pe pagina de Facebook, sâmbătă.

„Oameni buni, profesional sunt creat de către cetățenii nedreptățiți și păcăliți de statul român! Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest! Indiferent ce funcție publică am ocupat, mereu și mereu am fost în slujba cetățeanului! Oameni buni, consider că a venit vremea… Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele!”, a adăugat el.

„Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață! Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie! Pentru că Bunul Dumnezeu l-a lăsat la judecata cetățenilor! Iar cetățenii… l-au ridicat, i-au oblojit rănile și i-au dat forță să meargă mai departe! Și eu, Piedone, am mers mai departe! Cu capul în față! Mereu… în față! Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate!”, a mai scris Piedone.

El a anunțat că a demisionat din PUSL și își va face partid.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!”, a declarat el.

„Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Revin, foarte curând, cu detalii! Apoi, ne vom întâlni pe stradă, vom discuta pe îndelete și vom face fix ceea ce știm foarte bine să facem: imposibilul… posibil!”, a încheiat.