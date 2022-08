PNL încasează o nouă lovitură de la PSD. Social-democrații și-au impus propriul om la conducerea Portului Constanța. Marcel Ciolacu: „Am găsit un dezastru acolo”

PNL încasează o nouă lovitură de la partenerii de Guvernare, PSD forțând în ultimele zile schimbarea directorului Portului Constanța, Florin Goidea, cu Florin Vizan, un apropiat al social-democraților.

Miza schimbării conducerii Portului Constanța

Liberalii pierd astfel din ce în ce mai mult teren în fața PSD, nu doar în ceea ce privește deciziile luate de Guvern, dar și în privința oamenilor numiți în funcții cheie.

Schimbarea lui Florin Goidea nu este întâmplătoare, așa cum a sugerat chiar Marcel Ciolacu într-o ieșire publică marți. Acesta nu a ezitat să transmită săgeți către liberali, precizând că situația din portul Constanța e deplorabilă:

„Eu nu am avut vreodată vreo discuție în ceea ce privește împărțirea Portului Constanța sau a altor posturi. Acolo a expirat un mandat și a fost schimbat. Eu mi-aduc aminte că am fost împreună cu ministrul Transporturilor de două ori în Portul Constanța. Și prim-ministrul a fost în Portul Constanța și de nenumărate ori a fost domnul ministru al Transporturilor.

Categoric lucrurile nu funcționează, cel puțin de când am fost eu, nu funcționau cum ne-am fi dorit să funcționeze lucrurile în Portul Constanța. Era Portul Constanța o oglindă, era totul ok? Am găsit un dezastru acolo”.

PNL încasează încă o lovitură de la partenerii de guvernare

După ce PSD a impus cu ușurință propria agendă în privința măsurilor luate de Guvern referitoare la modificarea Codului fiscal și la măsurile luate în domeniul energiei, PNL face tot mai mulți pași înapoi la presiunile partenerilor de guvernare.

, Florin Goidea și-a preluat mandatul în 28 decembrie 2020, atunci când l-a înlocuit pe Costel Stancă, la expirarea mandatului acestuia din urmă. Goidea și-a preluat mandatul la câteva zile după învestirea Guvernului PNL-USR condus de Florin Cîțu.

În mai 2022, noul șef al Portului Constanța, Florin Vizan, a fost numit la conducerea Direcției Regionale de Drumuri şi Poduri Constanța, din cadrul CNAIR (Ministerul Transporturilor). Vizan a mai activat și în conducerea Petromin, CNAPMC, dar și la Oil Terminal pe vremea când făcea politică în Partidul Democrat Liberal (PDL), conform ziuaconstanta.ro.

Conform celei mai recente declarații de avere, depusă în iunie 2022, Florin Vizan deține un teren intravilan de 1154 mp în stațiunea Neptun (2001), trei terenuri extravilane în localitatea constănțeană Corbu, dobândite în 2015, în suprafață totală de 10 hectare și un teren extravilan în municipiul Constanța de 9000 mp (2006).