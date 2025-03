Ponta: Crin Antonescu nu se va retrage, că a fost chemat, după 10 ani de lene și puturoșenie, de la Bruxelles cu o misiune și misiunea e să-l blocheze pe Bolojan. PSD-iștii cu mine o să voteze, la fel și PNL-iștii (VIDEO)

Victor Ponta, fost lider și premier PSD, acum la alegerile prezidențiale, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că PSD-iștii și chiar și PNL-iștii îl vor vota pe el, nu pe Crin Antonescu, „un om care a stat 10 ani ca un puturos, pe banii nevestei”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ponta, despre candidatura sa

„Mă bazez pe faptul că România are nevoie de o schimbare fundamentală la nivel administrativ și politic, că am fost premier într-o perioadă în care cel puțin economia României s-a dezvoltat foarte bine și relațiile noastre internaționale, am trecut de 10 ani cu tot felul de lucruri rele care mi s-au întâmplat și mie, și românilor, în ansamblu, dar am rezistat. Acum am această capacitate și experiență și, împreună cu toți românii, să repornim țara, că acum e într-o situație foarte rea”, a declarat Victor Ponta.

El a mai spus că poziția sa suveranistă nu e nouă și a amintit că și acum 10 ani a avut sloganul „Mândri că suntem români”.

Acesta a mai afirmat că am avut „în special în persoana lui Klaus Iohannis, dar și a altor lideri, conducători care n-au guvernat și nu și-au făcut datoria față de România, ci și-au făcut-o față de țări străine, ambasade și interese străine”.

Ponta, despre Crin Antonescu

Întrebat cum vede declarația lui Crin Antonescu, potrivit căruia „Georgescu e mai serios ca Ponta”, acesta a răspuns: „Mă rog, dacă un om care a stat 10 ani ca un puturos, pe banii nevestei e un om pe care dvs îl luați în serios… Eu îl cunosc, e un impostor și a fost totdeauna”.

Ponta a mai susținut că, dacă ar fi să se țină cont de „ ”, Crin Antonescu ar trebui să-și retragă candidatura în favoarea lui Ilie Bolojan. Numai că Antonescu „e implementat acolo de niște oameni cu bani și foști securiști și , că a fost chemat, după 10 ani de lene și puturoșenie, de la Bruxelles cu o misiune și misiunea e să-l blocheze pe Bolojan, bineînțeles”.

Întrebat care sunt acești oameni, el a răspuns: „De exemplu, știu că l-a ajutat mereu de milă Dragoș Dobrescu. De milă, că a fost șomer și acum de-abia are pensie specială de parlamentar”.

„Antonescu trebuia să fie corect față de români din 2014, de atunci a trădat și acum face același lucru”, a continuat el.

Victor Ponta a afirmat apoi că românii s-au săturat de acest sistem în care doar câțiva oameni se strâng într-un birou și decid ei viitorul țării.

Ponta: Și PSD-iștii, și PNL-iștii o să voteze cu mine

Întrebat dacă PSD-iștii vor vota cu Crin Antonescu, Victor Ponta a răspuns: „Nu, vor vota cu mine! Și liberalii, pentru că măsurile pe care le-am luat ca premier au fost măsuri liberale și absolut toți cei care lucrează în zona privată – și eu am lucrat în zona privată până în decembrie – știu cât de important e ca statul, care de obicei nu-ți dă, ci îți ia, să nu te încurce”.

„Conducerea PSD stă lipidă de dl Antonescu, dar votanții de stânga nu vor vota niciodată, până la urmă, un puturos care i-a trădat de fiecare dată”, a continuat Ponta.

Totodată, acesta a mai afirmat că nu are „absolut nicio înțelegere” cu premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, dovadă că acesta