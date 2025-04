Ponta, despre scandalul inundațiilor: „Știam că se pregătește acest subiect la Anca Alexandrescu” / Întrebat de ce a tăcut, fostul premier a spus că atunci era consiliat chiar de Anca Alexandrescu

Victor Ponta, candidat la prezidențiale, a declarat, la România TV, că a vorbit miercuri despre inundațiile din 2014 pentru că primise informația că subiectul urmează să fie discutat la Realitatea Plus, la emisiunea Ancăi Alexandrescu. El a repetat că nu-i pare rău de ce a făcut în 2014, pentru că a salvat vieți. Întrebat de ce nu a zis nimic la vremea respectivă, Victor Ponta a răspuns că atunci era consiliat chiar de Anca Alexandrescu.

Ponta: Nu consider că am făcut o greșeală

Amintim că miercuri, în podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, Victor Ponta că a primit cetățenia sârbă drept recunoștință pentru că în 2014, când era premier al României și Serbia a fost lovită de inundații puternice, el a preferat să fie inundate sate românești de pe clisura Dunării, pentru a proteja Belgradul.

Declarațiile , mulți întrebându-se ce anume l-a determinat pe Ponta să facă aceste afirmații.

„Știam că se pregătește acest subiect, da știam, chiar de la fosta mea consilieră (de la doamna Alexandrescu?). Da și am vrut să spun adevărul (…) aici nu consider că am făcut o greșeală, am făcut ce un lider în vreme de criză trebuie să facă, ”, a declarat Ponta, la România TV, potrivit

El a insistat că a făcut dezvăluirile pentru că știa că subiectul se va discuta la Realitatea Plus: „Aveam o informație că această decizie a guvernului pe care îl conduceam va fi o temă de campanie la Anca Alexandrescu, la Realitatea TV (Și ați preferat să vă autodetonați, ca să dezumflați subiectul?). M-a întrebat domnul Andronic (de fapt, Robert Turcescu, n.red.) și am considerat nu că nu am nimic de ascuns, dimpotrivă, este o mândrie atunci când faci bine, când salvezi vieți omenești, când ajuți pe cineva la nevoie. Dar recunosc, sunt mai trist, sunt mai lovit, nu mă așteptam, în urmă cu 10 ani m-au acuzat de moartea unor oameni (…) acum exact aceiași oameni mă acuză că de ce n-am lăsat să moară oameni în Serbia, e prea mult”.

Victor Ponta, consiliat în trecut de Anca Alexandrescu

Întrebat de Victor Ciutacu de ce nu a vorbit la vremea respectivă despre deciziile pe care le-a luat, Victor Ponta a răspuns: „Pentru că era vineri noapte, pentru că aveam un consilier pe presă care mă ajuta atunci, acum mă înfierează la altă televiziune, exact persoana care era lângă mine atunci. Doamna Alexandrescu era atunci, în 2014”.

G4Media amintește în acest context că Anca Alexandrescu i-a consiliat în trecut pe Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și alți lideri PSD.