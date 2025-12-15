B1 Inregistrari!
Politică

Surse: POT dispare de tot din Parlament. Urmează demisii în lanț din partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale

15 dec. 2025, 13:41
Cuprins
  1. POT dispare de tot din Parlament. Cine sunt deputații care pleacă și ce planuri au
  2. POT dispare de tot din Parlament. Care sunt regulile pentru formarea unui grup parlamentar
  3. Ce s-a întâmplat deja la Senat cu POT
  4. Ce semnificație politică are destrămarea POT

POT dispare de tot din Parlament. Tabăra suveranistă traversează una dintre cele mai dificile perioade de la intrarea în Parlament. Partidul Oamenilor Tineri (POT), una dintre surprizele alegerilor parlamentare, riscă să rămână fără grup parlamentar și în Camera Deputaților, după ce, în luna mai, grupul său s-a destrămat deja la Senat.

Potrivit unor informații, opt deputați ai POT urmează să își anunțe demisiile din partid chiar în plenul Camerei Deputaților. În aceste condiții, grupul parlamentar POT, care numără în prezent 14 membri, ar urma să se dizolve automat, deoarece nu va mai îndeplini condiția minimă de 10 deputați necesară pentru existența unui grup parlamentar.

POT dispare de tot din Parlament. Cine sunt deputații care pleacă și ce planuri au

Surse parlamentare susțin că deputații care demisionează din POT nu vor rămâne neafiliați pentru mult timp. Aceștia ar urma să se alăture unor foști membri ai SOS România sau altor parlamentari independenți, cu scopul de a forma un nou grup parlamentar, sub o umbrelă politică diferită.

În ultimele luni, Parlamentul a fost scena unei adevărate „hemoragii” politice. Atât POT, cât și SOS România au pierdut constant parlamentari, nemulțumiți de conducerea partidelor sau de direcția politică adoptată. Până acum, cei mai mulți au figurat ca neafiliați, însă noua construcție parlamentară ar urma să îi reunească într-un grup comun.

POT dispare de tot din Parlament. Care sunt regulile pentru formarea unui grup parlamentar

Regulamentul Camerei Deputaților prevede clar că pentru a forma un grup parlamentar sunt necesari minimum 10 deputați. Deputații se pot organiza în grupuri în funcție de apartenența politică sau de opțiunea exprimată după demisie.

În cazul POT, dacă cele opt demisii vor fi confirmate oficial, grupul parlamentar va fi desființat, iar partidul va rămâne fără reprezentare organizată în Camera Deputaților, potrivit Știripesurse.

Ce s-a întâmplat deja la Senat cu POT

Situația de la Camera Deputaților vine după un precedent clar în Senat. Grupul parlamentar POT din Senat a fost desființat în luna mai 2025, după demisia a doi senatori. Cei rămași au decis să se reorganizeze și au format un nou grup parlamentar, intitulat PACE – Întâi România.

Acest grup este condus de senatoarea Nadia Cerva și include foști membri POT și SOS România, alături de alți senatori. În prezent, PACE – Întâi România numără 12 membri în Senat și funcționează ca o alternativă la vechile structuri suveraniste.

Ce semnificație politică are destrămarea POT

Destrămarea grupului parlamentar POT atât la Senat, cât și, cel mai probabil, la Camera Deputaților, indică o fragilizare accentuată a zonei suveraniste din Parlament. Deși partidul a intrat legislativul cu un scor surprinzător, asociat cu numele lui Călin Georgescu, unitatea internă s-a destrămat rapid, la mai puțin de un an de la alegeri.

