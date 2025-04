Predoiu apără campania antidrog. Reacția ministrului de Interne la moartea tânărului ucis de o supradoză

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a reacționat după moartea lui Rareş Ion, în urma unei supradoze cu , și a apărat campania antidrog. El a răspuns și acuzațiilor formulate de George Simion cu privire la responsabilitatea sa și a MAI în combaterea acestui flagel.

În urmă cu aproape doi ani, în contextul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, se declara înfrânt în bătalia pentru protejarea adulților în fața drogurilor. El spunea atunci că este prioritară salvarea generației tinere.

Cu toate acestea campania antidrog, pe care a lansat-o atunci, a avut rezultate modeste. Majoritatea capturilor reușite de polițiști și prezentate în presă au fost ocazionale. Nici o mare rețea de trafic, nici un cap important al lumii interlope, implicat în trafic, nu a fost reținut. „Cel mai mare traficant” aflat în vizorul autorităților este Maru, Tudor Duma.

Deși se vorbește despre care aprovizionează cluburile frecventate de protipendadă, despre artiști, oameni de afaceri care consumă stupefiante, polițiștii nu par interesați să facă lumină. La fel ca pe vremea lui Adrian Năstase, când aveam corupție fără corupți, în România actuală avem trafic de droguri fără traficanți.

În acest context s-a produs moartea tânărului Rareș Ion, din cauza unei supradoze. Iar autoritățile par a fi luate prin surprindere, din nou. Maru a fost reținut, din nou, și pare că va fi scos țap ispășitor. Nimeni nu suflă o vorbă despre cel care este peste el, care l-a aprovizionat cu droguri și înainte de 2 Mai și după acea tragedie, în condițiile în care era trimis în judecată.

Predoiu apără campania antidrog

Ministrul Cătălin Predoiu a reacționat, la două zile după moartea tânărului Rareș Ion, în condițiile în care cazul a luat amploare, iar jurnaliștii au făcut legătura cu Tudor Duma și cu Vlad Pascu. El a declarat că pentru Ministerul Afacerilor Interne, combaterea traficului de stupefiante este „o prioritate clară”. Mai mult, față de data trecută când se declara înfrânt, Predoiu ne asigură că lupta este dusă cu „cu fermitate” şi „rezultate concrete”.

„Deşi nu am vorbit public până acum despre această tragedie, sunt profund afectat de drama tânărului de 20 de ani care şi-a pierdut viaţa în urma unei supradoze. Este un eveniment care ne răscoleşte şi ne aminteşte cât de gravă şi prezentă este ameninţarea consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor. Totodată, am luat notă de intervenţia domnului Simion, presărată cu neadevăruri şi accente politice nepotrivite într-un moment de asemenea încărcătură emoţională. Nu îi voi răspunde pe aceeaşi lungime de undă, dar consider necesar să reafirm lucruri pe care le-am spus şi demonstrat deja: combaterea traficului de droguri este o prioritate clară a Ministerului Afacerilor Interne, iar lupta este dusă cu fermitate şi rezultate concrete”, a afirmat Cătălin Predoiu într-un comunicat.

El îi asigură pe cei care îi lecturează mesajul că, încă de la preluarea mandatului, a transmis că este conştient de riscul reprezentat de consumul şi traficul de droguri, în special în rândul tinerilor. În acest sens, a afirmat, în ultimii doi ani, s-au suplimentat cu peste 300 de funcţii structurile antidrog, s-au dezvoltat laboratoare specializate, a crescut numărul echipelor canine, iar forţele operative au primit echipamente noi.

„Am intensificat acţiunile operative: 279 de grupuri infracţionale au fost destructurate, cantităţi impresionante de droguri de mare risc au fost scoase din circuit – vorbim de peste 2.300 de kilograme de substanţe periculoase, milioane de comprimate, tone de precursori, de substanţe dopante şi alte produse disimulate, toate având potenţialul de a distruge vieţi. Am consolidat cooperarea internaţională, pentru că fenomenul are o dimensiune globală şi doar prin parteneriate putem fi eficienţi”, a evidenţiat Cătălin Predoiu.

Planul Național pentru Siguranță Școlară

Cătălin Predoiu a vorbit despre lansarea Planului Naţional pentru Siguranţă Şcolară, mecanism care implică, alături de , Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi alte structuri. Rolul acestora este de a preveni și de a combate traficul de droguri în vecinătatea unităților școlare.

„Zilnic, patrule de poliţie şi jandarmerie acţionează în zonele unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru a descuraja orice fapte care pun în pericol societatea. (…) În anul 2024 au fost au organizate şi desfăşurate, în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ: 33.388 (+55,85% faţă de anul 2023) de acţiuni specifice, din care 3.331 pentru prevenirea şi combaterea consumului de substanţe interzise”, a explicat Predoiu.

Ministrul spune că aceste acțiuni, confirmă direcția concretă. Recunoaște însă, că rezultatele se lasă așteptate, iar traficul și consumul de droguri continuă. Mai mult, cheamă în ajutor familiile, școala, medicii, psihologii şi societatea în ansamblu. Referitor la tragedia lui Rareș Ion, Cătălin Predoiu face apel la decență, empatie și responsabilitate. Spune ca astfel de situații nu ar trebui folosite în confruntările electorale.

„În faţa unei asemenea tragedii, consider că este esenţial să dăm dovadă de decenţă, empatie şi responsabilitate. În astfel de momente, nu e vorba de confruntări politice, ci de conştientizarea gravităţii unui fenomen care afectează profund societatea şi de nevoia unui efort susţinut, concret, din partea tuturor”, a mai afirmat Predoiu.