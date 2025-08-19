Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan a reiterat că scopul Guvernului este să asigure finanțarea doar pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență care au început deja și pot fi duse la bun sfârșit.

„După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a declarat șeful Executivului.

Guvernul stabilește un prag clar: doar proiectele cu un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor continua automat, conform graficului. În același timp, pentru lucrările mai puțin avansate, dar considerate esențiale pentru comunități (precum școli, spitale, blocuri), se va demara un proces de evaluare și prioritizare prin memorandum-uri de guvern, la nivelul fiecărui minister coordonator.

În plus, cele care nu vor putea fi realizate până la termenul-limită – august 2026 – nu vor fi abandonate, ci trecute pe alte surse de finanțare, pentru a fi salvate de la blocaj. Acest mecanism, declară premierul, asigură continuitatea proiectelor fără risipa fondurilor PNRR.