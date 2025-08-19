B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene

Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene

B1.ro
19 aug. 2025, 14:59
Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a reiterat că scopul Guvernului este să asigure finanțarea doar pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență care au început deja și pot fi duse la bun sfârșit.

„După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a declarat șeful Executivului.

Guvernul stabilește un prag clar: doar proiectele cu un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor continua automat, conform graficului. În același timp, pentru lucrările mai puțin avansate, dar considerate esențiale pentru comunități (precum școli, spitale, blocuri), se va demara un proces de evaluare și prioritizare prin memorandum-uri de guvern, la nivelul fiecărui minister coordonator.

În plus, cele care nu vor putea fi realizate până la termenul-limită – august 2026 – nu vor fi abandonate, ci trecute pe alte surse de finanțare, pentru a fi salvate de la blocaj. Acest mecanism, declară premierul, asigură continuitatea proiectelor fără risipa fondurilor PNRR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru
Politică
Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru
Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
Politică
Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
Politică
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
Guvernul convocat în regim de urgență. Situația investițiilor PNRR pe agenda discuțiilor (VIDEO)
Politică
Guvernul convocat în regim de urgență. Situația investițiilor PNRR pe agenda discuțiilor (VIDEO)
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor
Politică
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
CTP: Există o probabilitate înspăimântătoare ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia peste o lună și ceva, la alegerile parlamentare. Vă dați seama cam ce probleme va avea România… (VIDEO)
Politică
CTP: Există o probabilitate înspăimântătoare ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia peste o lună și ceva, la alegerile parlamentare. Vă dați seama cam ce probleme va avea România… (VIDEO)
CTP: Privesc cu tristețe această relație între Dan și Bolojan. Ilie Bolojan încasează lovituri peste lovituri, în vreme ce Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic (VIDEO)
Politică
CTP: Privesc cu tristețe această relație între Dan și Bolojan. Ilie Bolojan încasează lovituri peste lovituri, în vreme ce Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic (VIDEO)
Trump, gata să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski: „Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul”
Externe
Trump, gata să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski: „Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul”
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Politică
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Ultima oră
15:55 - Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
15:52 - Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
15:37 - Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
15:24 - Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
15:20 - De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
15:14 - Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru
15:05 - Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
14:57 - Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
14:50 - Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
14:42 - Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare