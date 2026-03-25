Robert Fico, premierul pro-rus la Slovaciei, va efectua vineri o vizită oficială în România, la Bucureşti şi Oradea. El va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan şi va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Fico va participa la întâlniri cu reprezentanții comunității slovace din România.
„În data de 27 martie 2026, o delegație oficială condusă de domnul JUDr. Robert Fico, CSc., Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, însoțit de domnul Robert Kalinak – Ministrul Apărării și doamna Martina Simkovicova – Ministrul Culturii, efectuează o vizită oficială în București.
Prim-ministrul Guvernului Slovac va fi primit de către Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, și va participa la întâlniri oficiale la Palatul Victoria cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan.
Ceilalți doi miniștri ai Guvernului Slovac vor avea discuții bilaterale cu miniștrii de resort din Guvernul României”, a transmis Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), într-un comunicat pentru Agerpres.
Delegația slovacă va avea apoi întruniri cu reprezentanții comunității slovace din România. Aceasta este o premieră istorică, afirmă UDSR.
„În după-amiaza aceleiași zile, de la orele 16:30, delegația slovacă, împreună cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan, va fi primită la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.
La acest eveniment istoric vor participa peste 100 de membri ai comunității slovace, printre care:
– Conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România;
– Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice slovace din România;
– Reprezentanții Bisericii Evanghelice Luterane slovace din România;
– Preoți slovaci;
– Inspectori școlari pentru minoritatea slovacă, din județele: Arad, Bihor și Sălaj;
– Directorii școlilor cu predare în limba slovacă din județele: Arad, Bihor și Sălaj;
– Președinți U.D.S.R. ai Organizațiilor Locale din județele: Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Timiș;
– Reprezentanții uniunii în administrațiile publice locale (primari, viceprimari, consilieri locali)”, se mai arată în comunicatul UDSR.