Robert Fico, premierul la Slovaciei, va efectua vineri o vizită oficială în România, la Bucureşti şi Oradea. El va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan şi va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Fico va participa la întâlniri cu reprezentanții comunității slovace din România.

Fico, discuții la București cu Dan și Bolojan

„În data de 27 martie 2026, o delegație oficială condusă de domnul JUDr. Robert Fico, CSc., Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, însoțit de domnul Robert Kalinak – Ministrul Apărării și doamna Martina Simkovicova – Ministrul Culturii, efectuează o vizită oficială în București.

Prim-ministrul Guvernului Slovac va fi primit de către Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, și va participa la întâlniri oficiale la Palatul Victoria cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan.

Ceilalți doi miniștri ai Guvernului Slovac vor avea discuții bilaterale cu miniștrii de resort din Guvernul României”, a transmis Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), într-un comunicat pentru

„Eveniment istoric”, vineri

Delegația slovacă va avea apoi întruniri cu reprezentanții comunității slovace din România. Aceasta este o premieră istorică, afirmă UDSR.

„În după-amiaza aceleiași zile, de la orele 16:30, delegația slovacă, împreună cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan, va fi primită la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La acest eveniment istoric vor participa peste 100 de membri ai comunității slovace, printre care:

– Conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România;

– Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice slovace din România;

– Reprezentanții Bisericii Evanghelice Luterane slovace din România;

– Preoți slovaci;

– Inspectori școlari pentru minoritatea slovacă, din județele: Arad, Bihor și Sălaj;

– Directorii școlilor cu predare în limba slovacă din județele: Arad, Bihor și Sălaj;

– Președinți U.D.S.R. ai Organizațiilor Locale din județele: Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Timiș;

– Reprezentanții uniunii în administrațiile publice locale (primari, viceprimari, consilieri locali)”, se mai arată în comunicatul UDSR.