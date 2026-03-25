Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 17:24
Imagine din toamna anului trecut. Premierul slovac Robert Fico și dictatorul rus Vladimir Putin. Sursa foto: Hepta - Sputnik / Alexander Kazakov
Cuprins
  1. Fico, discuții la București cu Dan și Bolojan
  2. „Eveniment istoric”, vineri

Robert Fico, premierul pro-rus la Slovaciei, va efectua vineri o vizită oficială în România, la Bucureşti şi Oradea. El va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan şi va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Fico va participa la întâlniri cu reprezentanții comunității slovace din România.

Fico, discuții la București cu Dan și Bolojan

„În data de 27 martie 2026, o delegație oficială condusă de domnul JUDr. Robert Fico, CSc., Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, însoțit de domnul Robert Kalinak – Ministrul Apărării și doamna Martina Simkovicova – Ministrul Culturii, efectuează o vizită oficială în București.

Prim-ministrul Guvernului Slovac va fi primit de către Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, și va participa la întâlniri oficiale la Palatul Victoria cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan.

Ceilalți doi miniștri ai Guvernului Slovac vor avea discuții bilaterale cu miniștrii de resort din Guvernul României”, a transmis Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), într-un comunicat pentru Agerpres.

„Eveniment istoric”, vineri

Delegația slovacă va avea apoi întruniri cu reprezentanții comunității slovace din România. Aceasta este o premieră istorică, afirmă UDSR.

„În după-amiaza aceleiași zile, de la orele 16:30, delegația slovacă, împreună cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan, va fi primită la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La acest eveniment istoric vor participa peste 100 de membri ai comunității slovace, printre care:

– Conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România;

– Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice slovace din România;

– Reprezentanții Bisericii Evanghelice Luterane slovace din România;

– Preoți slovaci;

– Inspectori școlari pentru minoritatea slovacă, din județele: Arad, Bihor și Sălaj;

– Directorii școlilor cu predare în limba slovacă din județele: Arad, Bihor și Sălaj;

– Președinți U.D.S.R. ai Organizațiilor Locale din județele: Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Timiș;

– Reprezentanții uniunii în administrațiile publice locale (primari, viceprimari, consilieri locali)”, se mai arată în comunicatul UDSR.

Citește și...
Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
Politică
Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
Politică
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
Politică
PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
Politică
Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Politică
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Politică
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Politică
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Politică
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
Politică
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Politică
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Ultima oră
18:50 - Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
18:38 - Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
18:32 - Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
18:11 - Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
18:02 - Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
17:48 - Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
17:30 - Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
17:03 - Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
16:40 - PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale