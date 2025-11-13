Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la București. Aceasta va fi prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.

Premierul moldovean, așteptat de Nicușor Dan

În cursul dimineții, șeful Guvernului de la Chișinău va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, conform Agerpres.

Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Întâlnire cu Ilie Bolojan

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale. La finalul acestora, cei doi vor susține declarații comune de presă.

Alte planuri

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit și la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

De asemenea, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, conform unui comunicat al Guvernului.

Prima vizită externă

„Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău”, a informat Guvernul României.

Aceasta „are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele șase luni”, a mai adăugat Guvernul Româiei.

Despre Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar şi om de afaceri care a devenit prim-ministrul Republicii Moldova.

El provine din mediul privat, cu experienţă în investiţii internaţionale şi instituţii financiare, şi nu a avut anterior un mandat politic de vârf.

Guvernul său îşi propune ca obiective centrale aderarea la Uniunea Europeană, creşterea economică, consolidarea statului de drept şi sporirea nivelului de trai al cetăţe