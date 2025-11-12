Nicușor Dan a sunat o judecătoare. Președintele României a relatat, miercuri, o conversație pe care a avut-o la telefon cu o judecătoare care a decis să se pensioneze brusc, în contextul modificărilor privind sistemul de pensii ale magistraților.

Nicușor Dan a sunat o judecătoare care voia să se pensioneze. Ce i-a spus președintele

Șeful statului a reamintit că, în cadrul unei conferințe de presă anterioare, declarase că intenționează să îi sune pe doi care au ales să se retragă din activitate.

„Am făcut exerciţiul ăsta. Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: «Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător». Asta nu-i normal”, a spus președintele, în cadrul conferinței de presă susținută miercuri, 12 noiembrie, potrivit .

De ce spune președintele că nu este nevoie de un referendum

Întrebat de jurnaliști dacă este de părere că ar trebui organizat un referendum privind pensiile magistraților, așa cum a propus USR, Nicușor Dan a respins această idee. Președintele consideră că există un consens general pe subiect.

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta”, a declarat șeful statului.

Declarațiile au venit după ce un jurnalist l-a întrebat pe președinte câtă încredere mai poate avea populația în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a formulat o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.