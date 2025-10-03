B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”

Elena Boruz
03 oct. 2025, 14:08
Costel Alexe (PNL), președintele Consiliului Județean Iași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Președintele CJ Iași a arătat avizele de funcționare a spitalului
  2. Ce declarase Alexandru Rogobete
  3. Alexandru Rogobete a cerut demiterea a două femei din conducere

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, îi „dă peste nas” lui Alexandru Rogobete. Alexe a vorbit într-o conferință de presă despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași și a venit cu schițe pentru a-i demonstra ministrului Sănătății că nu a avut dreptate.

Acțiunea șefului CJ Iași a venit ca o replica la faptul că Rogobete a anunțat, joi, că a cerut demiterea directoarei unității medicalei, dar și a șefei de la Terapie Intensivă.

Președintele CJ Iași a arătat avizele de funcționare a spitalului

Costel Alexe a arătat avizele pe care spitalul le-a primit pentru a funcționa. Acesta a explicat că informațiile, conform cărora condițiile sunt precare în instituția medicală, sunt total neadevărate.

„Avem şi avizul dat în 2019 pe proiectul Spitalului Sfânta Maria din Iași şi evident că lucrările de la spital au fost supervizate de entitățile statului român implicate, în speţă şi Direcţia de Sănătate Publică. Iar în 2023, avem dată şi autorizaţia sanitară de funcționare.

S-a rostogolit informaţia că la ATI n-ar fi grupuri sanitare sau chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde funcționează secţia ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident avizate de DSP”, a declarat președintele CJ Iaşi, Costel Alexe, într-o conferință de presă.

Ce declarase Alexandru Rogobete

În urmă cu câteva zile, Alexandru Rogobete a declarat că a găsit un adevărat „haos” în cadrul spitalului, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, din cauza infectării cu o bacterie nosocomială.

„Eu nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp renovat cu bani europeni. Atât timp cât secția de ATI nu are chiuvetă cu apă caldă sau cu apă rece în fiecare salon. Conform legislației în vigoare, într-un salon de ATI ești obligat să ai punct de spălare a mâinilor.

Ușile din saloanele ATI sunt de lemn, complet ilegal, pentru că acele suprafețe nu pot, nu pot fi dezinfectate, nu există circuite în microbuz, absorb, formează un fel de biofilm, un fel de suprafață. E un mediu propice să ai aceste infecții”, a afirmat ministrul Sănătăţii, în urmă cu câteva zile, la antena 3.

Alexandru Rogobete a cerut demiterea a două femei din conducere

„Am solicitat demiterea acestei doamne, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit și demiterea din poziția de director medical, precum și a șefei ATI care ocupă ilegal această poziție. Dacă nu îți faci treaba, vei pleca din acea secție, indiferent cine ești”, a spus ministrul, joi.

