Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc". Ce a declarat Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete

Elena Boruz
03 oct. 2025, 10:17
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc". Ce a declarat Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat ministrul Sănătății
  2. Despre ce proiecte este vorba
  3. Alexandru Rogobete: „Încrederea ne face bine”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis că vor continua investițiile în spitale, nouă proiecte fiind transferate din PNNR în Programul Sănătate 2021-2027. Rogobete a explicat că este nevoie urgentă de „spitale moderne și sigure” în care pacienții să găsească sprijin, atunci când au nevoie.

Ce a declarat ministrul Sănătății

„Investițiile în spitale continuă – nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027

Am spus de la început: investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanțate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile.

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Memorandumul de transfer al acestor obiective în noul program. Mulțumesc colegilor mei – domnului ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, și domnului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare – pentru sprijin și implicare. Mulțumesc, de asemenea, domnului premier Ilie Bolojan pentru comunicarea constantă și pentru deschiderea de a găsi soluții corecte și rapide pentru continuarea finanțării”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Despre ce proiecte este vorba

Potrivit lui Rogobete, sunt nouă proiecte esențiale, care merg mai departe fără întreruperi:

  • Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;
  • Centrul de Politraumă de la Pitești;
  • Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;
  • Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;
  • Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;
  • Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);
  • Institutul Regional de Oncologie Timișoara;
  • Spitalul nr. 2 Vaslui – construire secții noi;
  • Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

Alexandru Rogobete: „Încrederea ne face bine”

De asemenea, Alexandru Rogobete a subliniat, în mesajul său, importanța acordării încrederii. Mai mult, acesta a precizat că este o decizie strategică”, aceea de a continua investirea sustenabilă în infrastructura „spitalicească” din țară.

„Este o decizie strategică de a continua să investim consecvent și sustenabil în infrastructura spitalicească din România. Sunt nouă spitale în acest moment pentru care continuăm finanțarea prin investiții consistente. România are nevoie de aceste spitale, iar pacienții așteaptă să le vadă funcționale cât mai repede. Încrederea ne face bine!”, se mai arată în postarea ministrului.


