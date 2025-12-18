B1 Inregistrari!
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și-a anunțat demisia: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 18:45
Sursa Foto: Facebook - Florin Mitroi
Cuprins
  1. De ce și-a anunțat Florin Mitroi demisia de la conducerea CJ Constanța
  2. Ce spune despre decizia de a renunța la funcție
  3. Ce mesaj transmite după anunțul făcut

Președintele Consiliului Județean Constanța a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că renunță la funcție. Florin Mitroi susține că decizia sa este motivată de o profundă dezamăgire. El spune că este șocat de dorința feroce a unor oameni de a menține județul blocat. De asemenea, speră ca retragerea sa să fie înțeleasă ca un gest de asumare și responsabilitate, nu ca un semn de slăbiciune.

De ce și-a anunțat Florin Mitroi demisia de la conducerea CJ Constanța

Florin Mitroi a anunțat că renunță la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. El a descris decizia ca fiind extrem de dificilă, luată după o lungă perioadă de reflecție.

„Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte.

Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, a declarat acesta.

Ce spune despre decizia de a renunța la funcție

Florin Mitroi a explicat că a intrat în această competiție convins că funcția îi va oferi pârghiile necesare pentru a dezvolta județul. El afirmă că, în realitate, din această funcție nu mai poate face suficient pentru cetățeni. Totodată, susține că nu mai are posibilitatea de a schimba modul în care este percepută administrația.

„Mi-am dat seama că am două opțiuni:
– să continui să ocup această funcție până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetățenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiții ce mi-am propus și ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant; sau
– să renunţ la această funcție, din respect pentru voi și pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însa pe altă cale, pentru că demnitatea personală și dezvoltarea județului sunt mai importante decât ocuparea unei funcții”, a mai precizat el.

Ce mesaj transmite după anunțul făcut

Acesta a subliniat că plecarea sa de la conducerea Consiliului Județean Constanța este o decizie voluntară și asumată.

„Sper să o vedeţi ca pe o decizie onorabilă, şi nu o slăbiciune. Consider că am luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat. Am anulat contracte nedrepte, am deschis uşi spre transparenţă. Puneţi faptele înaintea vorbelor. Constanţa are nevoie de susţinere, de implicare, de acţiune, de-adevărat. Dar nu de la un singur om, ci de la toţi. Le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, cetăţenilor care au crezut în mine, colegilor oneşti, echipei care mi-a susţinut activitatea şi presei. Sper la un Consiliu Judeţean stabil, o echipă pregătită şi proiecte care vor continua, indiferent de nume. Mă plec în faţa cetăţenilor acestui judeţ şi sper ca următorul preşedinte să îi iubească la fel de mult ca mine. Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!”, se mai arată în comunicatul de presă.

