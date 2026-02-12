Președintele României a susținut joi seară declarații de presă după participarea la reuniunea informală a liderilor europeni, organizată la Castelul Alden-Biesen, în Belgia. Pe lângă temele legate de agenda europeană, Nicușor Dan a răspuns și întrebărilor jurnaliștilor privind subiecte sensibile de pe scena politică internă, inclusiv numirile la conducerea instituțiilor-cheie din zona de securitate și justiție.

De ce sunt puse pe pauză negocierile pentru șefia serviciilor secrete

Întrebat dacă procesul de desemnare a noilor șefi ai se lovește de blocaje sau negocieri dificile, șeful statului a explicat că astfel de discuții sunt amânate în mod intenționat atunci când spațiul public este dominat de tensiuni politice și de alte subiecte fierbinți.

“În mod deliberat aceste discuții se suspendă când sunt alte discuții și tensiuni în spațiul public în zona politică. Haideți să se termine concursul pentru procurori, bugetul și o să revenim la ele.”, a spus Nicușor Dan.

Contează tensiunile din spațiul public în luarea deciziilor?

Întrebat dacă motivul de amânare sunt tensiunile din spațiul public, șeful statului a spus: “E o analiză de oportunitate, da”.

Cum evaluează președintele României propunerile pentru parchete

În privința candidaturilor depuse pentru conducerea marilor parchete, Nicușor Dan s-a arătat mai degrabă optimist, chiar dacă în spațiul public există critici și opinii divergente legate de unele nume vehiculate.

“Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că vor dinamiza.”, a răspuns președintele.

Este Marius Voineag o variantă viabilă? Ce spune președintele României

Întrebat punctual despre numele lui , șeful statului a evitat să comenteze direct, subliniind că procedura este una competitivă și că anumite speculații apărute în spațiul public nu au bază reală.

„Nu o să intru… vă dați seama, e un concurs. Legat de domnul Voineag mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție.”, a mai precizat Nicușor Dan.

Ce se întâmplă cu referendumul pentru magistrați? Președintele României a dat detalii

Președintele a oferit și o scurtă actualizare privind ideea organizării unui referendum care vizează magistrații, precizând că sunt analizate detalii tehnice pentru a garanta corectitudinea și confidențialitatea procesului.

“Analizăm propunerile tehnice pentru a asigura confidențialitate și certitudinea că e ceva pe bune.”, a spus președintele.