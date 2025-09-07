Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR

României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale.

Ce s-a întâmplat

Cele patru moțiuni de cenzură

AUR, S.O.S România şi POT au depus patru moțiuni la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi, conform .

Dezbaterile se vor desfășura începând cu ora 13.00, în ședință comună. La finalul acestora, este organizat votul secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică.

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT sunt:

„Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”; „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”; „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”; „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

La citirea moțiunilor, sala de plen a fost aproape goală. Mulți dintre aleșii Opoziției au lipsit de la ședință.

Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul ședinței plenului că, din totalul de 464 de senatori și deputați, doar 172 și-au înregistrat prezența. Cei mai mulți au participat online.

Pentru trecerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de o majoritate de jumătate plus unu, deci Opoziția are nevoie de voturile a 234 de parlamentari.