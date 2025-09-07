B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR

Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 09:00
Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro

Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cele patru moțiuni de cenzură

Ce s-a întâmplat

AUR, S.O.S România şi POT au depus patru moțiuni la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi, conform Adevărul.

Dezbaterile se vor desfășura începând cu ora 13.00, în ședință comună. La finalul acestora, este organizat votul secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică.

Cele patru moțiuni de cenzură

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT sunt:

  1. „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”;
  2. „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”;
  3. „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”;
  4. „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

La citirea moțiunilor, sala de plen a fost aproape goală. Mulți dintre aleșii Opoziției au lipsit de la ședință.

Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul ședinței plenului că, din totalul de 464 de senatori și deputați, doar 172 și-au înregistrat prezența. Cei mai mulți au participat online.

Pentru trecerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de o majoritate de jumătate plus unu, deci Opoziția are nevoie de voturile a 234 de parlamentari.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Politică
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
Politică
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Politică
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Politică
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Îşi face Nicuşor Dan partid? George Rîpă: „Din informaţiile mele, există ideea la Cotroceni”. Ce spune despre activitatea Guvernului Bolojan și scenariul unui guvern PSD-AUR
Politică
Îşi face Nicuşor Dan partid? George Rîpă: „Din informaţiile mele, există ideea la Cotroceni”. Ce spune despre activitatea Guvernului Bolojan și scenariul unui guvern PSD-AUR
Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”
Politică
Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
Politică
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
Politică
Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
Economic
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
Ultima oră
08:37 - Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
08:17 - Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
00:09 - Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun
23:27 - Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
22:27 - Fost comandant suprem al NATO: „Armata ucraineană va fi cea mai puternică din Europa. O vrem de partea noastră”
21:52 - Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
21:00 - Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
20:33 - Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
19:35 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
17:59 - Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați