Liviu Negoiță (PNL), primarul oraşului Cernavodă, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată. El a fost acuzat de DNA Constanța că a făcut plăţi nelegale de peste 9 milioane de lei către un club sportiv. Negoiță e obligat și să plătească prejudiciul produs.

Liviu Negoiță, condamnat definitiv la închisoare

În februarie 2025, Liviu Negoiţă de Tribunalul Constanţa la patru ani de închisoare cu executare, dar acesta a atacat verdictul. Acum, Curtea de Apel Constanţa a respins apelul.

„Soluţia pe scurt: În baza (…), respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza (…), obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată, (…), astăzi, 13 ianuarie 2026”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Ce acuzații i s-au adus primarului din Cernavodă

Procurorii DNA Constanța pe Liviu Negoiță că, în perioada aprilie 2017 – august 2019, ar fi aprobat nelegal 33 de ordonanţări din partea Primăriei, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a 9.307.790 lei în folosul unui club sportiv.

Consiliul Local Cernavodă nu a aprobat constituirea ca parte civilă împotriva primarului Liviu Negoiță.