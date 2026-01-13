B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare

Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 19:11
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
Liviu Cristian Negoiță (PNL), primarul din Cernavodă. Captură Video: CTnews TV / YouTube
Cuprins
  1. Liviu Negoiță, condamnat definitiv la închisoare
  2. Ce acuzații i s-au adus primarului din Cernavodă

Liviu Negoiță (PNL), primarul oraşului Cernavodă, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată. El a fost acuzat de DNA Constanța că a făcut plăţi nelegale de peste 9 milioane de lei către un club sportiv. Negoiță e obligat și să plătească prejudiciul produs.

Liviu Negoiță, condamnat definitiv la închisoare

În februarie 2025, Liviu Negoiţă a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la patru ani de închisoare cu executare, dar acesta a atacat verdictul. Acum, Curtea de Apel Constanţa a respins apelul.

„Soluţia pe scurt: În baza (…), respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza (…), obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată, (…), astăzi, 13 ianuarie 2026”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Ce acuzații i s-au adus primarului din Cernavodă

Procurorii DNA Constanța l-au acuzat pe Liviu Negoiță că, în perioada aprilie 2017 – august 2019, ar fi aprobat nelegal 33 de ordonanţări din partea Primăriei, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a 9.307.790 lei în folosul unui club sportiv.

Consiliul Local Cernavodă nu a aprobat constituirea ca parte civilă împotriva primarului Liviu Negoiță.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
Politică
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului
Politică
Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului
Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
Politică
Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce scenarii analizează Ministerul Energiei. Anunțul făcut de Bogdan Ivan
Politică
Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce scenarii analizează Ministerul Energiei. Anunțul făcut de Bogdan Ivan
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Politică
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Politică
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
Politică
Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Politică
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Ultima oră
18:58 - Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
18:43 - O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
18:30 - Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
18:20 - Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
18:15 - Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul
17:52 - Rămas bun motorinei? Benzinăriile ar putea face loc încărcătoarelor electrice până în 2030
17:49 - Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
17:32 - EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
17:24 - Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
17:12 - Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la televizor. Ce a emoționat-o pe vedetă