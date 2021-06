Primarul din Suceava, Ion Lungu, spune că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou a contribuit la scăderea cazurilor de coronavirus din oraș

Ion Lungu, primarul din Suceava, a declarat că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou din primăvară a contribuit la scăderea numărului de infectări cu coronavirus din municipiu.

Primarul din Suceava spune că moaștele au combătut pandemia de coronavirus

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru încă din primăvară când s-a ieşit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune şi pentru această pandemie. Vin oameni la mine şi îmi spun: ”ştiţi domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simţit că am prins puteri. M-am însănătoşit”. Toate au contribuit într-un fel sau altul”, a susținut Ion Lungu, citat de Agerpres.

Acesta a ținut apoi să mulțumească lui Dumnezeu pentru că lucrurile au revenit cât de cât la normal în Suceava: „Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni”.

Totuși, primarul i-a îndemnat pe oameni să respecte în continuare regulile de prevenție și să se vaccineze: „Este bine să suflăm şi în iaurt. Aţi văzut ce uşor se pot întâmpla anumite lucruri, apar unele focare”.